З теплом до людей…

У заголовку трішки видозмінене гасло, яке зображене на гербі Кіровоградської області: «З добром до людей», оскільки актуальність конкретного тепла в наших домівках взимку набагато вища, ніж абстрактне добро…

У даному випадку мова йде про системи центрального теплозабезпечення, які ще функціонують в найбільших містах області – Кропивницькому, Світловодську та Олександрії. В усіх інших великих і малих населених пунктах теплозабезпечення осель здійснюється в індивідуальному порядку – за рахунок автономних систем обігріву. Але в перерахованих містах близько половини населення гріються колективно, при цьому якість надання послуги не залежить від окремих користувачів. Вона залежить від успішної чи не дуже роботи теплогенеруючих підприємств, і не завжди вони справлялися з викликами, особливо з настанням критичних мінусових температур.

Цьогорічна тепла зима дозволяє працювати нашим теплоенергетикам в, так би мовити, спокійному режимі, проте на кінець тижня синоптики обіцяють різке зниження температури повітря. Як в таких умовах буде подаватися тепло, знають, можливо, лише керівники теплогенеруючих підприємств. Відзначимо, що всі вони без зайвих зволікань відповіли на наше запитання, яке звучало так: «Наскільки ваше підприємство готове надавати послугу в умовах різкого зниження температури?».

Ми добре пам’ятаємо минулорічну зиму й опалювальний сезон в Світловодську, який через масштабні збої в теплопостачанні назвали українським полюсом холоду, тому перший дзвінок – до генерального директора СП ТОВ «Світловодськпобут» Сергія Московського: «У нас усе, слава богу, у порядку, усе працює. Ми не боїмося морозів, вони працюючому підприємству не страшні абсолютно. Ми боїмося інших речей. Морози підприємству, яке працює, не страшні, а яке не працює – це зовсім інше питання. Ми працюємо. Ніяких проблем я не бачу».

Спокійно дивиться в морозне майбутнє й керівник Олександрійського КП «Теплокомуненерго» Алла Грибачова: «Ми будемо працювати й підвищувати температуру теплоносія в тих погодних умовах, які будуть. Технічний стан дозволяє дивитися на ситуацію з оптимізмом, тим більше, що в сезон ми ввійшли нормально, але все може бути. Наші мережі, як і в інших містах, дуже зношені, але сподіваємося, що все буде добре, хоча готові до несподіванок. У нас 20 котелень, кожна котельна готова працювати в режимі підвищення температури теплоносія, якщо будуть морози».

Згодний з колегами директор Кропивницького КП «Теплоенергетик» Олександр Чельнік: «Ми не знаємо, якою буде ситуація, але, як каже приказка, роби, що маєш. Сказати по правді, мережа центрального теплопостачання міста кращою не стала, але ми змогли стабілізувати технічний стан наших мереж, ліквідували слабкі місця, які виявили під час входження в опалювальний сезон, тобто усунули пориви. З настанням морозів будемо підвищувати температуру теплоносія, але з фізики всі знають про термічне розширення системи, яке відбувається в цей час. Це може вплинути на цілісність мереж, збільшити навантаження на обладнання, але колектив до цього готовий».

Отже, будемо сподіватися, що все буде, як завжди – в квартирах тепло, попри морози за вікном, а нештатні ситуації будуть ліквідовуватися в найкоротші терміни.