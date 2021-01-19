Памяти командира и старшего товарища

В ночь с 11 на12 января, на 91-м году, ушёл из жизни Евгений Георгиевич Воронин, полковник в отставке, в прошлом командир войсковой части 42346 — кировоградского Отдельного конструкторско-технологического бюро Ракетных войск стратегического назначения СССР.

Родился Евгений Георгиевич 3 сентября 1930 года в небольшой деревне Акулово Тверской области на берегу Волги. Учился в Челябинском политехническом институте, на третьем курсе за отличную учёбу получил ленинскую стипендию, с отличием окончив вуз, избрал стезю военного инженера, службу Родине в рядах Вооружённых сил. Служил в Выползово (Бологовского района Тверской области), дорос до звания подполковника. В марте 1975 года возглавил кировоградское ОКТБ РВСН и бесспорно занимает одно из самых видных мест в истории этой организации.

Под его руководством произошло окончательное становление ОКТБ как конструкторско-технологического предприятия, способного решать самые насущные задачи в интересах ракетных войск, разрабатывать самую современную технику. Был осуществлён переход к конструированию изделий на базе электронно-вычислительных машин. ОКТБ по праву могло гордиться своими инженерами, конструкторами, технологами, программистами, как в погонах, так и штатскими. Одним из самых важных и ответственных направлений стала работа, прямо связанная с обеспечением боевой готовности РВСН. Впрочем, и до того техника, разработанная кировоградским ОКТБ и изготовленная кировоградским же заводом АРЗ, находила широкое применение в войсках и удостаивалась дипломов ВДНХ.

Выйдя в запас в 1984 году, Евгений Георгиевич трудился в кировоградском Проектно-конструкторском технологическом институте «Почвомаш». Активно сотрудничал с областной организацией ветеранов Украины. Вошёл в президиум совета организации, возглавил Центр защиты правды истории о Великой Отечественной войне.

Как и все, переживал 1990-е, когда на предприятиях месяцами не выплачивалась зарплата, а пенсии обесценивались на глазах. С горечью наблюдал, как ОКТБ, которому он отдал девять лет своей жизни, теряло заказы, а затем и вовсе было расформировано. Вдобавок в 1990-х погиб его сын, пилот, выпускник Кировоградской лётной академии, работавший в Симферопольском авиаотряде гражданской авиации. В то время украинские пилоты, оставаясь в своей стране без работы, были вынуждены подписывать контракты с любыми иностранными авиакомпаниями, работать в самых горячих точках планеты. Гражданский «Боинг», пилотируемый украинским экипажем, был сбит в Шри-Ланке, где шла гражданская война между правительством и партизанской организацией «Тигры освобождения Тамил-Илама». Позже Евгений Георгиевич с женой регулярно ездили в Крым на могилу сына. Но и Лариса Трофимовна ненамного пережила сына…

Евгений Георгиевич старался не сдаваться, находя отдушину в общественной работе, в общении с сослуживцами. При нём стали традицией ежегодные встречи ветеранов ОКТБ на Валах 9 Мая, в День Победы. Евгений Георгиевич очень любил поэзию, с удовольствием пел в компаниях, сам играл на гитаре.

В последние годы, после инсульта, с трудом выходил из квартиры, но не терял контакта с областной организацией ветеранов, с бывшими коллегами. Не раскисал, никогда ни на что не жаловался, с удовольствием смеялся в ответ на шутки и шутил сам, излучал, как и в лучшие годы, бодрость и оптимизм.

Кировоградская областная организация ветеранов Украины, ветераны ОКТБ глубоко скорбят в связи с потерей товарища.