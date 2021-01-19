Первый и единственный

Три года назад, 31 января 2018 года, умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк. А 28 января ему исполнилось бы 70 лет. Страна уже не узнает, каким было бы чествование юбиляра. Но то, что случилось с памятью о нем, с его могилой, подсказывает, что руководство государства обошлось бы дежурными «памятными адресами». Хотя, может, и нет…

Леонид Константинович, несмотря на достижения и звания, был скромным человеком. Рассказывают, что он ездил на общественном транспорте, все свободные средства вкладывал в свою научную, издательскую и общественную деятельность. Помогал всем, насколько мог, но сам ничего не просил.

По возвращении из космоса Каденюк получил премию в размере 15 тысяч гривен (примерно $7500), ему присвоили звание генерал-майора, назначили командующим авиацией войск ПВО, выделили служебные машину и дачу в Конча-Заспе. Но и этого он лишился. Сначала должности командующего, затем и вовсе была отставка. А в 2005-м космонавт рассказывал: «Когда к власти пришли “помаранчевые”, машину и дачу у меня забрали. Причем за дачу произвели перерасчет задним числом, и мне пришлось платить, влезая в большие долги… Денег не было, даже в троллейбусе за безбилетный проезд задерживали»…

Потом его не стало. Это случилось во время утренней пробежки – сердечный приступ. Его похоронили на Байковом кладбище. Но только в начале декабря прошлого года был открыт памятник легендарному украинскому космонавту. До этого, почти три года, здесь стоял деревянный крест, и друзья семьи Леонида Каденюка не раз жаловались: «Когда из-за границы на могилу приезжали его коллеги из NASA, украинцы испытывали жгучий стыд за состояние могилы единственного космонавта независимой страны, а иностранцы – безмерное удивление». Да и средства на памятник собирали всем миром – государству мешала бюрократия…

Был Леонид Каденюк и в нашем городе, с ним многие имели возможность пообщаться и убедиться в его «незвездности» при абсолютно звездной судьбе. А еще 20 лет назад по инициативе на то время депутата Верховной Рады Украины Игоря Шарова и при непосредственном участии Николая Цуканова на участке, прилегающем к улице Героев Сталинграда (нынешняя Героев Украины), был установлен памятный знак в честь полета в космос Каденюка. Предполагалось, что в данном месте будет обустроен сквер его имени. Однако за прошедшие годы место, где установлен памятный знак, заросло деревьями, кустами и имеет неприглядный вид.

«Считая, что память о героизме нашего космонавта должна быть увековечена достойным образом, я провел консультации в городском совете. Возникла идея о переносе памятного знака на территорию авиагородка, что действительно, по моему убеждению, более логично. Письмо – предложение направил начальнику Кировоградской летной академии НАУ Сергею Неделько. Сергей Николаевич поддержал эту идею. Надеемся, что знак найдет свое постоянное место прописки», – написал в соцсетях Николай Цуканов.

Действительно, логичное и достойное решение. Будем надеяться, что решению этого вопроса не помешает бюрократия. У нас как-то все наперекосяк с памятниками. Мы быстро находим новых героев, а прежних, не менее достойных, напрочь забываем. Мы поклоняемся постаменту снесенного памятника Кирову, оправдывая это приклеенными фотографиями «Небесной сотни». Осуждаем установление памятных знаков и мемориальных досок, не предлагая альтернативы. И забываем, что «памятник» происходит от слова «память»…

Справка «УЦ»

Леонид Константинович Каденюк – первый совершивший полет в космос космонавт независимой Украины. Летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины, кандидат технических наук, член МФКО.

С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет продолжительностью 15 суток 16 часов в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия», где выполнял эксперименты Института системных исследований человека по тематике «Человек и состояние невесомости».

После возвращения на Землю Каденюк не перестал интересоваться космосом. В июле 1999-го стал внештатным помощником президента Кучмы по вопросам авиации и космонавтики. В январе 2011 года стал советником премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики. Каденюк написал пять научных работ, в 2017 году издал книгу «Миссия – Космос».