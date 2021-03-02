Школьная реформа продолжается

Согласно планам по реформированию системы среднего образования, с 1 сентября текущего года в Украине общеобразовательных школ как таковых больше не будет. Вместо них будут школы начального образования, гимназии и лицеи. Соответственно, в одних будут набирать только начальные классы, в других дети будут заканчивать 9-й класс и смогут выбирать новую школу, в которой закончат полное базовое образование (с 1 по 11 класс), или учебное заведение системы профтех­образования, то есть колледж. Управление образования Кропивницкого горсовета обнародовало ориентировочные данные о структуре учебных заведений города с нового учебного года.

12 школ г.Кропивницкий будут 9-летками:

– ЗШ №2;

– Гимназия им. Елены Журливой (бывшая ООШ №3);

– Гимназия им. Александра Пушкина (7 школа);

– Завадовская гимназия (ООШ №12);

– Лелековская гимназия (15-я школа);

– Казацкая гимназия (школа №21);

– Балашовская гимназия (школа №23);

– Горная гимназия (22-я школа);

– Новониколаевская гимназия (29-я школа);

– Кущевская гимназия (школа №30);

– УВО №24;

– УВО №33.

С 1 по 11 класс будут обучаться учащиеся школ №№4 и 14, а также:

– УВК №№ 26,34;

– Кировоградский коллегиум;

– УВО – гимназия им. Т. Шевченко;

– школы №№ 6, 8, 16, 17, 19, 20, 25, 31, 32, 35;

– лицей «Виктория – П»;

– лицей «Сокол» (бывшая школа-интернат);

– лицей «Мрия»;

– Научный лицей (в прошлом – школа №18).

В трех образовательных учреждениях будут только 5-11 классы:

– школа №10;

– гимназия №9;

– Гимназия новых технологий.

С 7 по 12 класс будут обучаться учащиеся в вечерней общеобразовательной школе №38.

Начальное образование (з 1 по 4 класс) планируется в общеобразовательной школе №37 (ул.Металлургов, пос.Новый).

Переходный период, без 10 класса, к полному базовому образованию планируется в УВО №1.

У такого разделения есть как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным можно назвать то, что учащиеся младших и средних классов могут ходить в школу по месту жительства, так как начальные школы и 9-летки есть практически в каждом микрорайоне города, включая отдаленные. Еще одно: возможно, теперь родители будут более ответственно относиться к образованию своих детей, адекватно оценивая их способности. Если раньше основная масса выпускников 9-х классов шла в 10-й, то, может быть, теперь родители подумают, потянут ли их отпрыски школу, ВНО и вуз или стоит выбрать иной путь. Кроме того, некоторые школы, например, Гимназии им. Пушкина и Елены Журливой, расположены в исторических зданиях, которые очень хотелось бы сохранить, уменьшив на них нагрузку.

Отрицательным же моментом может стать дополнительная нагрузка на общественный транспорт, если дети решат продолжить образование в 10-11 классах и им придется ездить в другую школу. Например, с пос. Горного и без того сложно утром добираться, а если еще и старшеклассники добавятся, транспортная проблема только усугубится. Правда, есть школы, где это не станет катастрофой, так как совсем недалеко, в пешей доступности, есть школы с базовым образованием. Как пример можно привести Гимназию им. Елены Журливой – через несколько кварталов от нее расположены 25-я школа и лицей «Сокол», где будут 10-11 классы.

Что ж, до 1 сентября осталось совсем немного времени. Какие плоды принесет нам эта реформа, скоро увидим.