Майами: инструкция к путешествию. Не пугайтесь, а улыбайтесь!

Сегодня выехать не то что в другую страну – в другую область, и то событие. Коронавирус держит кордоны на замке. Мы уже только по телевизору и телефону узнаем о ситуации на Полтавщине или Житомирщине. А человек, приехавший оттуда – почти экзотика. Тот же, кто рискнул (и у него получилось) побывать не просто за рубежом, а за океаном, вызывает удивление и любопытство. Таким оказался наш земляк Игорь Ермаков, недавно посетивший Майами, штат Флорида, США.

Игорь прямо из города на берегу океана делился в соцсетях фотографиями, которые не могли не восхищать. Тогда мы и договорились, что по возвращении домой он раскажет о своих впечатлениях. Вернулся, встретились, поделился.

Справка «УЦ»:

Майами – город, расположенный на побережье Атлантического океана на юго-востоке Флориды в округе Майами-Дейд, самом населённом округе в штате Флорида и восьмом по численности населения в США.

Майами – один из наиболее важных финансовых центров в США. Панорама Майами признана третьей среди самых впечатляющих видов в США, после Нью-Йорка и Чикаго. На данный момент в городе 8 самых высоких небоскребов штата Флорида с самым высоким – 240 метров – отелем Four Seasons («Времена года»).

Туризм является важной частью экономики Майами. Совокупность финансовых и бизнес-учреждений, пляжей, конференций, фестивалей и мероприятий привлекает в город более 38 миллионов посетителей, ежегодно тратящих более 17 млрд. долларов.

– Я должен был лететь в марте – давно запланировал. Целью было навестить дочь, а не сбежать от кировоградской погоды, как кому-то могло показаться. Но полетел раньше. В принципе, американцы, которые сегодня не привязаны к стационарной работе, мигрируют в теплые края. И сейчас в Майами практически весь Нью-Йорк: уехали те, у кого из-за пандемии рухнул бизнес. И еще те, кто работает дистанционно.

Вдруг я узнал, что с 26 февраля въехать в США будет проблематично: тест здесь, тест там, самоизоляция и тому подобное. Поэтому я взял билет на более ранний срок и в течение двух дней собрался. Накупил подарков, не обошлось без «контрабанды». Ну как я дочери и друзьям не привезу украинского сала? Что касается друзей, то я не знал, кого конкретно там увижу. Просто так сложилось, что, где бы я ни был, какую бы страну ни посетил, обязательно встречу знакомых, земляков. Так было и в Майами. На этот случай у меня всегда есть кусок сала, сушеная рыба (ее можно ввозить в Америку).

Меня часто спрашивают, как ехать, чтобы не устать за время переезда и перелета. Рассказываю. Из Кропивницкого я выехал на поезде в 12 часов ночи, в 6 утра был в Киеве, еще немного времени, и я в Борисполе. Я обслуживаюсь в одном из банков, который обеспечивает привилегии в аэропорту. На стойке я показываю карточку, мужчина берет мои чемоданы, несет на упаковку багажа. Бесплатно можно запаковать до десяти чемоданов. Дают мне чек на бесплатную упаковку на обратном пути. Затем меня ведут к стойке регистрации, где нет очереди. Потом – таможенники. Дальше в лаунж-зоне можно бесплатно, то есть за счет банка, поесть. И уже затем «мистера Ермакова» пригласили на посадку. В десять утра я вылетел, и в восемь вечера меня уже встречали в Майами.

Еще на одном моменте остановлюсь. У меня средний английский, и если у таможенника такой же уровень знания языка и мы друг друга не понимаем, в паспорт кладут розовую карточку. Не пугайтесь, в этом нет ничего страшного. Просто чтобы не задерживать очередь, вас полицейский проведет в отдельную комнату, где с вами проведут собеседование, чтобы выяснить цель поездки, только и всего. А те, кто впервые с этим сталкивается, в обморок падают. Я всем всегда советую: не пугайтесь, а улыбайтесь! Ваша приветливая улыбка будет располагать к взаимности.

Вот я с такой улыбкой объяснил, что еду отдыхать. На вопрос о деньгах показал банковские голд-карты, что у них вызвало смех – нет у них золотых карт. И говорят, чтобы я пригласил жену. Я сказал, что лечу один. Они удивились, показывая на мое обручальное кольцо. Объяснил, что жена всегда в моем сердце. Уже откровенно хохотали и дали «зеленый свет».

В общем, Майами. Я жил в апартаментах комплекса, построенного в 1997 году. Вспоминаю, как мы тогда обои доставали для своих «хрущевок». А там уже были шикарные бассейны, бары, лифты. Ну, 52 этажа – можете представить. Это Hallandale Beach, один из кварталов Майами, с бесконечными чистейшими пляжами.

Сделаю одну ремарку. Знаете, почему плохо живут в бывших республиках Союза, в том числе в Украине и России? Потому что в Майами хорошо живут. Туда вывезены все деньги. Я жил в так называемом «русском» районе, разговаривал с бывшими русскими. Знаете, что понял? Какой аргумент оказался очевидным и убедительным? Ни один американец не вывез из своей страны деньги, чтобы построить гостиничный комплекс на берегу Днепра или Волги. А туда от нас вывезли практически все.

Да, пляжи впечатляют. Но они не принадлежат комплексам. Хотя для жильцов лежаки выносят, и они бесплатные. Но и любой человек может прийти со своим стульчиком, полотенцем. Хотя так на территории комплекса никто не делает – несолидно.

Меня поразило вот что. Между комплексами вдоль пляжа есть территории протяженностью примерно метров пятьсот. На этих площадках огромные бесплатные стоянки, пальмовые рощи с бесплатными качелями-каруселями, батутами, песочницами, скамейками, подсветкой. И по дорожке можно выйти на муниципальный пляж. Вот туда идут со своими стульчиками. И именно на таких пляжах я видел посты спасателей.

Кроме огромных, шикарных комплексов, есть недорогое жилье. Хостелы – от 20 долларов за сутки, гостиницы – от 50-ти. Ну это «коблевские» цены. А вот условия далеко не «коблевские».

С балкона номера, где я жил, было видно острова, яхты – там живут миллионеры. А на берегу океана живут мультимиллионеры. Иду как-то мимо «домиков» художников, дизайнеров, и вдруг – пустой участок. Он предназначен для строительства жилого дома. Площадь – 25 соток. Как вы думаете, какова стоимость участка? Восемнадцать миллионов долларов! Все рядом – вот вам пятидесятиэтажные комплексы, вот частные усадьбы, а вот бесплатные зоны с комфортными условиями.

Назагорался я, наплавался, а потом решил сходить в «русский» район Майами. Там есть магазины таких брендов, как «Матрешка» и «Калинка». В «Матрешку» я принципиально не пошел, а предпочел «Калинку». Захожу и встречаю известного нашего земляка Витю Токарева. Мы оба обалдели! А владеет этим магазином наш общий знакомый, который в 93-м году уехал туда из нашего города.

В «Калинку» идут за украинскими продуктами. Там есть все, представлены все украинские торговые марки. Цены умеренные. Единственное, что дорого, – это хлеб. У них своя кулинария, они еще сами готовят разные наши национальные блюда. Но когда я на следующий день принес кусочек сала, бутылочку «Хлебного дара» – всплакнули все. Сало разделили на малюсенькие кусочки и раздали всем – от поваров до уборщиц. А еще в ответ на их красную рыбу я на стол положил украинского сушеного окуня. Душевно посидели, пообщались.

Витя сказал свою коронную фразу: «Жизнь одна, и прожить ее нужно в Майами». Я с ним категорически согласен. Там замечательно все: и погода, и природа, и люди. Люди всем улыбаются, со всеми общаются, всем помогают. Да, Витя Токарев передавал привет Елисаветграду.

Расскажу о магазинах. Есть супермаркеты, которые предназначены, условно, для богатых и для бедных. Мне рассказывали, что какая-то семья делала покупки в «дешевом» магазине, а после покупки перекладывала в пакет магазина дорогого, чтоб соседи видели, какой супермаркет ты себе позволяешь.

Оказывается, градация магазинов имеет очень простое объяснение. В самых дорогих продукты хранятся только три дня. В «средних» – неделю. В дешевых – до упора. Вот так все просто. Хотя даже в дорогих магазинах цены ниже, чем у нас. К моему сожалению.

Но и рестораны дешевле! Токарев водил меня в бразильский ресторан, где платишь 30 долларов и ешь все и столько, на сколько у тебя хватит сил. А там только мяса видов 15. А какие крабы, омары! Невероятно вкусно. И все свежее. Да еще и обстановка: сидишь на берегу реки, впадающей в океан, и наслаждаешься.

А сейчас точно кому-то наступлю на больную мозоль. Я решил воспользоваться общественным транспортом. Это был комфортабельный автобус, на котором я доехал до торгового центра и обратно. В период пандемии проезд бесплатный абсолютно для всех.

Для тех, кто верит в американскую мечту, скажу: да, можно купить пиво, открыть и под крышечкой найти выигрыш: в твое распоряжение сроком на неделю предоставляется Lamborghini. Правда, заправлять придется самому – там заправщиков нет в принципе.

В принципе, в Майами «движок» начинается ближе к ночи: клубы, бары, стриптиз. А днем все отсыпаются. Я никого из своих знакомых не мог затащить в океан. Все в бассейнах. Правда, в океане опасно. Я как-то глянул с балкона на океан и прозрел: увидел огромного ската, которого купающиеся не видят. А еще предупреждают, чтоб перед заходом в воду все снимали с себя цепочки, всякие побрякушки – были случаи, когда акулы реагировали на их блеск и нападали на человека.

Но со мной случилось нечто другое. Да, я чуть не погиб. Стою на побережье, и вдруг в трех метрах от меня падает кресло. Прилетело оно с пятидесятого этажа. Оказалось, что какой-то тип не убрал кресло с балкона, хотя всех предупреждали, что будет ветер. Там синоптикам можно верить: сказали, что будет сильный ветер, значит, он будет, и просят все убрать с балконов. Мне рассказывали ужасные истории в связи с этим: было такое, что людей с балконов сносило ветром – такой он там силы.

Карантин соблюдается везде, даже в стрип-клубах. Социальная дистанция и мытье рук – понятно. Но необычно то, что девочки раздеваются, снимают с себя все, но при этом остаются в маске. Я там видел то, что до этого – только в кино. Девочку в полном смысле слова засыпали долларами. Оказывается, секс там стоит дорого: на улице – от 400 долларов, в клубе – от 700. Поэтому многие так благодарят девочек, которые доставили им удовольствие. Трогать девчонок, понятно, нельзя.

Там дома никто не готовит еду. Все продается – полуфабрикаты, в упаковках, готовые блюда. Греешь дома, вот и званый ужин готов. А цены украинские. Я сыну привез полчемодана чипсов, упаковка полтора доллара. У нас – 70 гривен. И вкус разнится, как и цена. Так во всем – от пива до мяса.

Я смотрел на блеск, красоту Майами, восхищался людьми, но домой все же хотел. Понимал, что все это для меня просто красивое приключение. У меня есть знакомый, с которым встретился буквально перед отъездом из Украины. Он сказал примерно следующее: «Помнишь фильм «День сурка»? Так вот, у меня ежедневно одно и то же происходит. Меня уже достало, что каждое утро в одно и то же время встаю, один и тот же завтрак ем, на той же маршрутке еду на работу, те же люди вокруг, все вечера проходят одинаково»…

В Майами меня познакомили с человеком, который из Союза в Майами уехал в 90-х, купил на побережье дом. Я пришел к нему в гости. Судя по всему, он миллиардер: дороговизна, шик, изысканность везде и всюду. Сидим мы, и он говорит: «Как же меня все достало! Этот океан, солнце, песок, эта еда, эти люди. Каждый день одно и то же. Ты смотрел фильм “День сурка”? Так вот, это про меня»… А я слушаю и думаю: как гармонично соединились параллели двух концов света!