На гемодиализ – в кардиодиспансер!

На минувшей неделе в Кировоградском областном кардиологическом диспансере открылось амбулаторное отделение гемодиализа. Об этом мы поговорили с главврачом этого лечебного учреждения Анной Сухомлин.

– Идея открытия отделения гемодиализа возникла давно, где-то с 2016 года, когда у нас открылась кардиохирургическая операционная. При всех больших кардиохирургических центрах всегда есть так называемая искусственная почка. Но это немножко другая стезя, это, если можно так сказать, «острая почка». С апреля прошлого года Национальная служба здоровья контрактирует медицинские пакеты, поэтому каждое уважающее себя медучреждение должно идти на развитие, на опережение. Поэтому возникла такая идея – открыть у нас отделение амбулаторного гемодиализа, получить пакет от НСЗУ и лечить нуждающихся в этой процедуре пациентов.

Еще один немаловажный факт – пациентов с хронической почечной недостаточностью достаточно много, и попасть на гемодиализ некоторым из них довольно сложно. Процедура эта востребована, осложнения возникают и при сахарном диабете, и при других патологиях, непосредственно почечных. У нас в области гемодиализных центров не так много – в областной больнице, в Больнице Святой Анны, в Малой Виске и Александрии. К примеру, в Западной Украине, практически в каждом районе есть гемодиализный центр, и это доступно для пациентов. Им не нужно три раза в неделю автобусом ехать в областной центр и втискиваться в какую-то более удобную смену.

У нас же получается, что такие пациенты принимают процедуры в три смены. И если человек проходит гемодиализ в третью смену, то есть где-то с 9 вечера до 2-х часов ночи, то получается, что до утра, не имея койки в стационаре, он должен где-то на стульчике пересидеть или воспользоваться услугами такси, что не всем по карману. Это очень неудобно. В других странах между отделениями гемодиализа даже конкуренция существует, а в некоторых даже подвозят больных в лечебные учреждения.

– Какая фирма предоставила вам оборудование?

– В Украине два больших поставщика оборудования для гемодиализа – «Фрезениус» и «Б. Браун». Мы заключили договор с фирмой «Б. Браун», и то оборудование, которое они нам поставили – это последнее поколение, более современное, более интеллектуальное. Аппараты анализируют все параметры при проведении процедуры и даже могут в автоматическом режиме изменять скорость гемофильтрации, биохимические показатели. Мы открылись первого марта, и у нас есть пациенты, которые пришли и из областной больницы, и из Святой Анны, где мы немножко разгрузили третью смену. И эти больные отмечают, что по самочувствию им лучше.

Пока у нас установлено пять аппаратов, но есть возможность при необходимости подключить еще пять. В день у нас могут проходить гемодиализ 10 человек. Мы работаем шесть дней в неделю, в понедельник, среду и пятницу проходят процедуру одни пациенты, во вторник, четверг и субботу – другие. Но мы посмотрим, как будет проходить работа с НСЗУ, как будет все организовано, и потом принимаем решение. Все упирается в расходные материалы, потому что то, что мы закупили для наших пациентов сейчас (для всех эта процедура полностью бесплатная, все оплачивает НСЗУ), мы приобрели пока за свои деньги, «вытащив» их на время из других медицинских пакетов. На открытии нашего отделения были и губернатор, и глава областного совета, и я просила у них дополнительное финансирование, чтобы, пока мы заключим контракт с НСЗУ, хотя бы на месяц перекрыть то, что мы потратили из своих средств.

– Кто помог вам оборудовать помещение для этого отделения?

– Ни единой бюджетной копейки мы не потратили. Это все спонсорская помощь. Отделение находится в здании поликлиники, на втором этаже. Созданы все условия для пациентов, есть лифт, пандус, по которому удобно заехать в здание при необходимости.

– Как могут люди попасть к вам? Что для этого нужно?

– Как обычно, должно быть электронное направление от семейного врача. Потом обязательно осматривает пациента врач-нефролог, и по его заключению он попадает на процедуры.

– И последний вопрос: в Интернете появилось сообщение, что два главврача в Кропивницком вакцинировались от коронавируса, – вы и ваш муж, главврач госпиталя Геннадий Сябренко. Были ли у вас сомнения относительно вакцины «Ковишилд» и что вы посоветуете нашим читателям?

– Мое мнение таково: вакцинироваться нужно однозначно. Вспомните, ранее вакцинировали всех, у кого не было явных противопоказаний, и даже не спрашивали, хочешь или нет. Я считаю, что это правильно. Ведь когда ты привит, то уже обезопасил себя от тех осложнений, которые могут возникнуть при той или иной болезни. Мы проанализировали те вакцины, которые уже есть или в ближайшее время могут появиться в Украине, – индийская и китайская. Большее доверие у нас вызвала индийская вакцина «Ковишилд» от «АстраЗенеки», потому что других на нашем рынке мы просто можем не дождаться. Геннадий Петрович вообще работает с ковидными пациентами, дежурит в ковидном центре, поэтому ему просто необходимо было обезопасить себя этой вакциной. Я переболела коронавирусом, но вакцинироваться все равно решила. Поэтому мой совет таков: болели или не болели, стоит сделать иммуноферментный анализ крови (ИФА-тест) и однозначно вакцинироваться. Не нужно бояться, ведь побочные эффекты от вакцины, если они у кого-то вдруг возникнут, намного легче, чем лечение в реанимации на аппарате ИВЛ.