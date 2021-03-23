Подножка от судебной системы

«За 18 марта в Украине зарегистрировано больше 15 тысяч, а в Кировоградской области – 149 новых случаев заболевания COVID-19», – сообщения СМИ. Практически одновременно с этими рекордными показателями появилось сообщение о решении Кировоградского окружного административного суда об отмене постановления городской комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, установившей временные ограничения пользования льготами в городском коммунальном транспорте.

Если первая новость, пользуясь боксерской терминологией, нанесла ощутимый удар, то вторая может отправить в нокдаун всю систему борьбы с COVID-19.

Дело касается введения ограничения на льготные перевозки пассажиров в общественном коммунальном транспорте с 9-00 до

15-00. То есть льготники могли козырять своими пенсионными корочками только в этот период времени и ездить бесплатно, а в остальное время работы транспорта – пользоваться им на общих основаниях.

Напомним и обстоятельства, которые заставили комиссию принять такое решение. Оно принято для ограничения количества контактов и недопущения распространения инфекции, которая лучше всего цепляется как раз в местах повышенной скученности людей. Такими локациями, даже при ограничении количества пассажиров наличием сидячих мест, является общественный транспорт. Кроме того, льготники, а в подавляющем большинстве это люди старше 60 лет, то есть наиболее уязвимая и тяжело болеющая категория граждан, нуждаются в дополнительной защите даже путем ограничения передвижений.

Еще одной причиной принятия решения стала необходимость уменьшения пассажиропотока в утренние и вечерние часы, ведь не секрет, что многие льготники отправляются по делам исключительно рано утром. Из-за этого транспорт заполняется еще на конечных остановках, а ближе к центру люди, спешащие на работу или учебу, вообще не имеют возможности сесть в троллейбус или автобус. А если принять во внимание ограничения по количеству сидячих мест, то уехать было вообще нереально или приходилось долго стоять на остановках. После того как городская комиссия приняла такое решение, транспорт в утренние часы заметно разгрузился, и проблема очередей на остановках хотя и не была снята окончательно, то существенно уменьшена.

Исходя из сложившейся ситуации в стране, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал органы местного самоуправления активнее и самостоятельнее реагировать на вызовы пандемии и вводить ограничения, не дожидаясь постановлений Кабинета Министров. Так поступили во Львове, который долго не признавал существования проблемы. Мэр Николай Садовой фактически ввел в городе режим «красной зоны», а киевский мэр Виталий Кличко и вообще посягнул на святое – запретил болельщикам посещать футбольные матчи.

В таких условиях диссонансом и даже вызовом выглядит решение Кировоградского окружного административного суда о снятии временных ограничений на перевозку льготных категорий пассажиров, которое действовало с июля прошлого года. Собственно, решение об отмене этого ограничения было принято еще в октябре прошлого года, но на него последовала аппеляция. Вот ее-то и не удовлетворил окружной суд, и таким образом все ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом, пошли, как говорится, коту под хвост, причем, как это принято у нас, – немедленно.

Остается добавить, что юристы горсовета будут подавать кассационyую жалобу, но пока получается, что один человек, прости господи, истец, победил решение целой комиссии. Чем руководствовался суд, его пресс-служба нам не сказала, потому что это – «внутрішнє переконання суду». Неизвестно и то, кто подал жалобу, так как это «приватна інформація». По слухам, истцом оказался бывший судья, возможно, пенсионер, для которого плата за проезд стала почему-то проблематичной…

Интересно, что будет, когда придется вообще отменить льготный проезд, чтобы не останавливать городской пассажирский транспорт, а ведь возможен и такой вариант?