Великодні роздуми

Наближається Великдень – одне з найважливіших свят для православного людства. У багатьох наших читачів виникають питання, у тому числі пов‘язані із святкуванням під час пандемії, тому ми вирішили звернутися за порадою до авторитетної людини – священника храму Благовіщення Пресвятої Богородиці отця Івана Верескуна.

– Отче Іване, дуже часто трапляється так, що православний та католицький Великдень та іудейське свято Песах майже співпадають у часі. Але цього року ці свята відзначаються не тільки в різні тижні, але й у різні місяці. Чому так сталося?

– Треба сказати, що Песах и Пасха – це два повністю різних свята. У першому випадку Бог звільнив єврейський народ, а в другому – Син Божий, Господь Наш Ісус Христос приніс Себе в жертву в ім’я спасіння від рабства гріху всього людства. Православна Пасха цього року відзначається 2 травня. Причина, чому не співпадає ця дата з Песахом і Пасхою у католиків, знаходиться саме в різних календарях, за якими вираховується відзначення цього свята.

– Як віруюча людина повинна відноситись до пандемії коронавірусу? І в зв’язку з цим – як у цьому році проходитимуть Великодні богослужіння та освячення пасок?

– Віруюча людина однозначно має дбати за своє здоров’я й обов’язково турбуватися про здоров’я близьких, тобто нікого не наражати на небезпеку. Боятися нічого не потрібно, адже страх – перший ворог, який робить нас вразливими, і перед хворобами теж. Цього року, як і попереднього, через пандемію Пасхальне богослужіння планується звершувати з дотриманням всіх карантинних норм (дистанція в храмах і на подвір’ї, маски, дезінфекція рук). Буде, звісно, пряма трансляція богослужіння. Дистанційно, телефоном та через Інтернет, можна буде надіслати імена близьких для молитви на Літургії. Традиційне освячення великодніх кошиків планується бути обмеженим, без масових скупчень людей.

– Через тиждень після Пасхи звичайно проходять поминальні дні на цвинтарях, а це просто неймовірне скупчення людей та переповнений транспорт. Що рекомендує церква? Чи обов’язково їхати на кладовище саме в той день, коли там мають відбутися «гробки»?

– Молитви за померлих – наша особлива місія тут, на землі. Молитися можна вдома, можна в храмі, можна й на цвинтарі, де поховані наші близькі. Однак люди здебільшого ходять на могили не для молитви, а для того, щоб, вибачте, поїсти там. Начебто ми не можемо це зробити в іншому місці. Тому, якщо цього року буде можливість відвідати місця поховання, важливо, щоб ми скористалися цією нагодою лише для молитви й роздумів про вічне. Додам, що Пасхальний період триває до свята Вознесіння (10 червня), тобто ми можемо побувати на цвинтарі не відразу на наступному тижні після Великодня, а пізніше… Обов’язково з врахуванням карантинних норм!

– Зараз на сході країни дуже загострилась ситуація, і це активно обговорюється, у тому числі в ЗМІ. Як віруюча людина має відноситись до цієї дуже серйозної проблеми?

– Якщо для нас важлива доля нашої Батьківщини, маємо продовжувати молитися за військо, за мир і благополуччя нашого народу. У жодному разі не підливати масла у вогонь агресивним ставленням до оточуючих чи шукати ворогів серед своїх. Зараз час єдності та порозуміння навколо Господа і Його Слова. Тому, як віруючі українці, захищати свою землю маємо також молитвою й добрими вчинками.