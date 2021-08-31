Олександрія: свята пройшли, тепер до роботи!

На своїй офіційній сторінці в Фейсбуці міський голова Сергій Кузьменко підвів риску під святковими заходами з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Цього дня в рамках фестивалю вуличної музики протягом 7 годин виступали 40 колективів та сольних виконавців – як місцевих, так і з інших міст України, і саме жива музика зробила цей день справді святковим.

Фестиваль вуличної їжі, на якому працювали 10 рестораторів, наповнив день гастрономічним ароматом, смаком і традиційною родинною атмосферою. Апофеозом святкування став виступ популярного гурту «Тартак» та вогняне шоу, а ще цього дня над Соборною площею пролетіли гвинтокрили місцевого авіазагону, які брали участь у столичному військовому параді.

Крім того, підняття державного прапора на честь незалежності відбулося в оновленому сквері ім. Шевченка. Сергій Кузьменко зазначив, що це було принциповим питанням, бо ще в березні він пообіцяв навести тут лад, чого не спромоглася зробити попередня влада: «Відкриття оновленого скверу хоч і невелика подія, але для мене принципова – це моє ставлення до нашої держави, а щодо організації свята, то ним можна лише пишатися».

Олександрія дивує й у напрямку розвитку екологічного міського транспорту в рамках реалізації проєкту «Зелений транспорт міста Олександрії». Мешканцям для користування пропонується 50 електросамокатів. Як видно з повідомлення, користувачі зможуть дістатися з пункту А в пункт Б завдяки цим екологічним засобам пересування, але на умовах прокату. Після поїздки, яку контролює електронний навігатор, транспорт необхідно залишати поблизу зон відпочинку та стоянок, але найголовніша умова – дотримання правил дорожнього руху!

На минулому тижні олександрійці відзначили й День пам’яті захисників України, і День авіації, який традиційно проводять на території в/ч 2269, у народі – вертолітної частини, яка дислокується в місті вже 60 років.

Чергову, вже 72 річницю з дня заснування відзначила й громадськість селища Олександрійського (Димитрова), яке припадає на День шахтаря, колись найбільшого свята міста та його околиць. Але буровугільна галузь вже давно в минулому, у тому ж Олександрійському не залишилося жодного підприємства, які колись були основою добробуту селища й місцем роботи для тисяч його мешканців. Тепер уся надія на майбутнє, яке ми традиційно пов’язуємо з підростаючим поколінням і освітою. День знань місто відзначило 1 вересня, коли за парти сіли 34 класи «першачків».

На підготовку до нового навчального року з місцевого бюджету було перераховано близько 10 мільйонів гривень, за ці кошти проведені ремонти, завдяки чому всі 36 закладів освіти міста готові до роботи. Нагадаємо, що в новому навчальному році за парти сядуть близько 9 тисяч учнів, мешканців Олександрійської територіальної громади.

Виконавчий комітет збільшив видатки на харчування деяких категорій дітей в школах і дитячих садках. Завдяки цьому діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з особливими потребами, а також діти учасників АТО/ООС і діти з родин переміщених осіб будуть харчуватися безплатно. Одночасно якість харчування буде покращено за рахунок здорожчання шкільних обідів з 15 до 23 гривень, зросте вартість харчування й у дитячих садках – з 22 до 37 гривень, при цьому батьківська частка складатиме 22 гривні. Батьківський внесок за харчування дітей для родин, де є троє та більше дітей, складатиме 50% від розміру внеску.

У цьому році виконавчий комітет міської ради придбав новий шкільний автобус за рахунок співфінансування з обласного та міського бюджетів, для чого бюджет має наповнюватись за рахунок активізації економічного життя. Одним з напрямків розвитку промисловості може стати програма обміну досвідом з іншими громадами. 25 серпня делегація олександрійців, у складі якої були заступники міського голови, працівники виконавчого комітету та депутати, побувала в Кременчуці. Там вони зустрілися з керівництвом міста й вивчали досвід роботи комунальних підприємств, туристичної галузі та впровадження новітніх технологій. Мер Кременчука передав Сергію Кузьменку запрошення для участі в престижному бізнес-форумі…