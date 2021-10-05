Если вы не едете в Национальную оперу…

… Тогда она едет к вам. Пока еще не с оперой, но с полноценным балетом. Зрители, пришедшие на прошлой неделе в филармонию, наслаждались «Лебединым озером».

Вряд ли широкая украинская аудитория знает фамилии отечественных артистов балета или оперных певцов. Но Екатерину Кухар и Александра Стоянова знают многие. Это одна из самых известных балетных пар Украины. «Их любят за рискованные и легкие поддержки и настоящие эмоции, которые они дарят на сцене», – пишут о них критики.

Екатерина Кухар – прима-балерина, Александр Стоянов – премьер балета Национальной оперы Украины. Оба – народные артисты Украины, лауреаты международных конкурсов. Их приглашают на известнейшие сцены мира, и вот они у нас, в Кропивницком.

Балет «Лебединое озеро» является украшением репертуара практически всех главных мировых театров. Национальная опера Украины – в их числе. И это всегда событие. Не «пробник», состоящий из солистов и пары-тройки балерин, не дублеры, не усеченый вариант великого произведения, а настоящий спектакль на два действия! К нам приехали, перед нами выступали 35 (!!!) артистов балета.

Богатые декорации, потрясающие костюмы, качественный звук, мастерское исполнение и овации благодарного зала – было все и по высшему классу. Во время каждого очередного танца зал замирал и следил за происходящим на сцене, ловил каждый жест, каждый поворот, каждый прыжок. А это свидетельствует о том, что на правильный балет пришел правильный зритель.

Артистам, в свою очередь, понравился наш зал. Причем и зритель, и атмосфера, и условия для работы. Директор филармонии Наталья Агапеева сказала, что специально для Екатерины Кухар было куплено кресло, в котором она отдыхала между выходами на сцену. «Я понимаю, какой это тяжелый труд, – заметила Наталья Юрьевна, – поэтому мы постарались создать комфортные условия, насколько позволяет наша филармония».

Как стало известно, балет Национальной оперы Украины обещает скоро приехать к нам еще – им нравится у нас бывать. Следите за афишами и в следующий раз не упустите возможность прикоснуться к прекрасному и вечному.