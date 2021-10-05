Личное дело №2: Яков Паученко

В начале лета этого года галерея «Елисаветград» презентовала проект, который называется «Выставка одного дня». Он предполагает обнародование редких документов, фото, публикаций, посвященных определенному земляку. «Личное дело №1» было посвящено 106-летию со дня рождения Александра Гиталова. На прошлой неделе в Государственном архиве Кировоградской области было представлено дело №2, и оно посвящено архитектору Якову Паученко.

Совместную работу областного архива, галереи «Елисаветград», областного краеведческого музея, художественно-мемориального музея имени Осмеркина и областной библиотеки имени Чижевского увенчало красивое и содержательное издание сборника материалов о талантливом, неординарном архитекторе.

Как известно, Яков Паученко – родной дядя художника-авангардиста Александра Осмеркина. Дом, в котором сейчас музей имени живописца, построен по проекту архитектора. Да и практически весь исторический центр нашего города – авторства зодчего. Елисаветградская газета «Голос Юга» в 1914 году писала: «Целый ряд воздвигнутых им построек очень ярко говорят о нем, как о талантливом художнике-архитекторе… Несомненной заслугой является то, что он первый в нашем городе дал образцы художественной архитектуры…» В целом – более 20-ти документально зафиксированных объектов построил Паученко за годы жизни.

Актовая запись о рождении Якова Васильевича, экзаменационные оценки земского реального училища (учился, между прочим, неважно), дипломы, рисунки, проекты на строительство и перестройку зданий… Копии этих и многих других документов опубликованы в издании, вышедшем ограниченным тиражом. Но, к счастью, все это есть в электронном виде – на сайтах учреждений, участвовавших в подготовке личного дела №2.

Сборник открывает фотография, на которой изображен Яков Васильевич. Этот фотоснимок был приобретен галереей «Елисаветград» на аукционе. Стоил немалых денег.

Кстати, купленное фото свидетельствует о чувстве юмора, самоиронии Паученко. Вернее, подпись на обратной стороне. Кому адресовано – прочитать нереально, а от кого – вполне: «от архитектора-халамидника Паученко». А халамидник – это босяк. Датировано фото 1904-м годом.

В некрологе, опубликованном в «Голосе Юга», перечисляются наиболее знаковые постройки, воздвигнутые Яковом Паученко: «Больница Красного Креста имени Дмитрян, дома Поляновского и Харлаба, лечебницы: Гольденберга, Вайсенберга и Мейтуса, дома Соловьева, Иванова и Шполянского»… И замечено: «такие не часто встречаются в провинции»…

Директор архива Лилия Маренец провела для журналистов экскурсию, сводив в хранилища. Впечатления яркие, их много, но это будет другая история.