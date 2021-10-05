Пришла пора покорять Европу

Кропивницкая команда «ОСДЮШОР-ОШВСМ» в четвертый раз в своей истории стала чемпионом Украины по софтболу. Но, если между двумя предыдущими титулами, завоеванными в 2004-м и в 2008-м, прошло четыре года, то сейчас наши девчонки выиграли золото второй сезон подряд.

О том, что удержать чемпионское звание гораздо сложнее, нежели его завоевать, и началась наша беседа с наставницей чемпионской дружины Оксаной Шанцовой.

– Вы удивитесь, но в этом чемпионате было немного проще. Прошлогоднее чемпионство было очень тяжелым. Там каждая игра, каждая победа давались за счет сверхусилий. А в этом сезоне почему было проще? Девчонки стали старше и опытнее. Они уже прекрасно знали, что необходимо делать для победы, и это принесло нам второй подряд успех.

– В регулярном чемпионате, который предшествовал суперфиналу, вы выиграли 20 матчей из 27. Каким был этот путь к золотой серии и кто был вашим главным соперником?

– Каждая игра проходила в конкурентной борьбе, и не было больших разрывов в счете. Все решали определенные моменты, и если мы уступали соперницам, то их перевес составлял одно – два очка. Если говорить о соперницах, то всегда сложно играть с девчонками из Ровно. «Західний вогонь» – это титулованная команда, где собраны более опытные и более возрастные, чем у нас, софтболистки. Они в последние годы составляли костяк взрослой сборной Украины. Матчи с ними всегда складываются очень непросто. Но так получилось, что достаточно неожиданно они в этот раз в финал не попали.

– Наши «золотые» бейсболисты жалуются на недостаточный уровень конкуренции в национальном первенстве. А как у вас с этим обстоят дела?

– У нас три команды приблизительно одинакового уровня. Поэтому сражения с теми же ровенчанками и софтболистками луганской «Ники» всегда проходят в напряженной и даже драматичной борьбе. У нас нет разгромных счетов и частых побед в нокаут, когда перевес составляет 10 и больше очков. И это очень хорошо. Ведь в таких конкурентных матчах игроки растут, прибавляют в мастерстве, и это потом играет существенную роль, когда мы выступаем на международной арене.

– А по какой формуле проходит национальный чемпионат?

– У нас в дивизионе А четыре команды, где помимо тех, что я уже назвала, выступают еще и софтболистки из Донецкой области. Мы провели пять туров по два матча в каждом. И еще в одном туре провели по два поединка с юниорской сборной Украины. Но в этих матчах наши сборницы играли за свой клуб. Ну, соответственно, так же было и с другими командами. При этом мы единственные выиграли оба своих противоборства с юниорками. А вот ровенчанки с луганчанками по одному сражению проиграли. Это тоже помогло нашей команде финишировать первой.

В дивизионе Б выступают еще пять команд. Там играют совсем юные девчонки 2008 года рождения, которые имеют нотариально заверенное разрешение от родителей.

– Говорят, чтобы стать тренером, необходимо убить в себе игрока. Вы же – играющая наставница. Насколько это трудно?

– Это необычайно сложно. Мне гораздо проще руководить командой. Это мое. Я знаю, что нужно делать с точки зрения стратегии и тактики, что подсказывать девчонкам, когда внести коррективы по ходу игры. А вот когда ты выходишь отбивать, то здесь появляется волнение от того, что нужно не подвести команду и все сделать правильно и грамотно. В прошлом сезоне я боролась сама с собой. В этом году все делала спокойнее и взвешеннее. Я взрослее, сильнее, опытнее, чем мои подопечные. И рада, что мои удары и хоумраны помогли команде выиграть чемпионат Украины во второй раз подряд.

– Вы сказали, что именно «Західний вогонь» рассматривали в качестве основных соперниц. Да и предыдущие пять суперфиналов наша команда провела именно с софтболистками из Ровно. А как так получилось, что в этом году они не смогли пробиться в «золотую» серию?

– У команды из Ровно есть большая проблема. У них только один классный питчер. А не имея достойной замены бросающему игроку, очень сложно пройти весь сезон. Луганская же «Ника» в четвертом туре усилилась двумя легионерками из Болгарии – питчером и шорт-стопом, которые существенно помогли команде в решающих матчах за право сыграть за золото.

– Как складывалась суперфинальная серия с «Никой», в которой все три победных матча состоялись на вашем стадионе в поселке Новом?

– Мы начинали играть в субботу и, несмотря на утренний дождь, успели подготовить поле. Я первая бьющая в нашей команде и, когда вышла отбивать, почувствовала, что ноги просто грузнут в грунт. Взяла тайм-аут, и тут же пошел сильнейший ливень. Пришлось переносить оба матча на воскресенье. На следующий день первый поединок сыграли классно на кураже и достаточно легко выиграли – 12:2. И такая легкость победы сыграла во второй встрече с девчонками негативную роль. Через двадцать минут начался второй матч, и здесь пошли проблемы, связанные с расслабленностью и недостаточной концентрацией. Правда, в защите действовали нормально и надежно, но в нападении уже почувствовали себя чемпионками. И хотя мы выиграли, но очень тяжело – 4:0.

Суперфинальная серия длится до трех побед. И здесь нужно было либо играть третью встречу за один день, либо проводить этот поединок в Киеве, где своих соперников принимает «Ника». Но в столице Украины была буря, и стадион пострадал. Так что по взаимной договоренности и третье финальное противостояние решили сыграть в это же воскресенье. Через полчаса после второго матча начался третий бой. И вначале мы проигрывали. Пришлось вносить коррективы, встряхнуть девчонок и сделать все, чтобы они вернулись в игру. Нам удалось восстановить равновесие – 4:4, и оставалось последнее нападение в седьмом иннинге. Мне удалось отбить сильно и занять вторую базу. При двух аутах на биту вышла Аня Ходаковская. И после ее классного удара мне удалось забежать в дом и принести команде золотое пятое очко. Мы выиграли третий матч – 5:4 и суперфинал со счетом 3:0, что принесло команде вторые подряд золотые чемпионские медали.

– В чем залог успеха нашей команды?

– Я всегда говорю своим девчонкам: мы настойчиво работаем на тренировках, и это обязательно принесет результат. Ни одна команда в Украине не тренируется столько, сколько работаем мы. На тренировочных занятиях мы закладываем все: силу, выносливость, скоростные качества. Очень много внимания уделяем легкоатлетической составляющей тренировочного процесса: это прыжки, барьеры, бег на разные дистанции. Включаем упражнения с медбольными мячами и скакалкой. Ну и понятно, что огромное внимание уделяем техническим элементам: отбиванию, ловле мяча, защитным комбинациям. Кроме того, отдельно работаем с питчерами. Без классных бросающих выигрывать в современном софтболе просто невозможно. Не побоюсь сказать, что сейчас у нас в команде одни из лучших питчеров не только в Украине, но и в Европе.

– Кого-то из игроков будете выделять?

– Понятно, что мы сильны прежде всего слаженными командными действиями. У нас команда молодая и очень перспективная. Я – ветеран, если смотреть на юный состав. В основном играют девчонки 14-16 лет. Есть семнадцатилетняя Аня Ходаковская и 20-летняя Юля Малик (на фото вместе с Оксаной Шанцовой. – Ред.), о которой хочется сказать отдельно. Юлия – наш основной питчер. Мы с ней вместе прошли этот нелегкий путь: каждый бросок, каждый страйк-аут, каждое неудачное действие. Без ее прекрасной игры в решающие моменты нам очень сложно было бы выиграть этот чемпионат. Да и в сборной Украины Юля проявила себя просто прекрасно.

– А кто помогал вам на пути к успеху?

– Так получается, что, к кому бы мы ни обращались, везде получали помощь и поддержку. Никто нам не отказал в решении основных вопросов. У нас отличные взаимоотношения с начальницей областного Управления молодежи и спорта Ириной Глобенко, со спортивным руководителем Кропивницкого Вячеславом Гурским, с директорами ОСДЮШОР-2 Виталием Винокуровым и ОШВСМ Юрием Симоненко, ДЮЦ «Юность» поселка Нового, где мы тренируемся и играем матчи, Виктором Савицким. Каждый из них внес свою лепту в то, чтобы наша команда побеждала. Ну и, конечно, родители всегда и во всем приходили на помощь, поддерживали команду и вели нас к успеху.

– А на какие средства существует команда, ведь финансовые аспекты в достижении результата также играют немаловажную роль?

– С этого года четыре игрока входят в штатную команду области и получают зарплату. Два человека на полноценных ставках в сборной Украины. У нас команда – от детей до взрослых – полностью экипирована, обеспечена игровой, тренировочной формой и не имеет проблем с инвентарем. Все финансирование идет за государственный счет. Все спортивные учреждения, руководителей которых назвала, выделяют посильные средства. Ну мы, конечно, не откажемся, если у нас появится постоянный спонсор. Хочется для моих девчонок делать даже больше, чем это возможно.

– Чемпионская команда должна иметь хороший резерв. Сейчас вы создаете систему подготовки юных софтболисток. А с какого возраста начинают у вас заниматься детки?

– У меня уже есть группа 4,5 – 6 лет. Там занимаются десять – двенадцать человек. Эти малышки уже ловят мяч, отбивают, бегают и понимают азы игры. Моей дочке семь лет, и она постоянно спрашивает, когда же ей можно будет играть по-настоящему. Сейчас у нас тренируется где-то пятьдесят детей. Еще есть вторая команда, которая пробует свои силы в дивизионе Б, где мы заняли третье место. А в чемпионате среди детей до 13 лет мы идем на первом месте.

– Каковы ближайшие планы?

– Финал Кубка Украины. А потом мы отправимся на учебно-тренировочный сбор в Чехию, где сборная девушек до 15 лет будет готовиться к чемпионату Европы среди кадетов. Европейское первенство пройдет в следующем году, а пока мы посмотрим кандидаток и определимся с теми, кто готов к решению задач. Думаю, что восемь-девять кропивницких софтболисток выступят на чемпионате Европы.

– Ну и несколько слов о выступлении сборной Украины в этом году…

– Это был хороший год как для национальной, так и для юниорской сборной. В национальной команде я была ассистенткой главного тренера, а в юниорской – старшим тренером. Главная команда имела хорошие шансы пробиться в восьмерку лучших команд Старого Света, но при равной игре уступили француженкам. Не хватило своевременных тренерских корректив. В итоге остались двенадцатыми. Ну а юниорская сборная, куда входили игроки до 18 лет, играла в сложной группе. Нашими соперницами были софтболистки из Чехии, Испании, Голландии. Мы были с ними на равных. Если бы попали в другую группу, то могли бы замахнуться на четверку. А так заняли третье место в группе, а дальше все матчи выиграли и финишировали седьмыми. Нам нужно больше соревновательной практики на международном уровне, и тогда мы сможем претендовать на высокие места.

– Ну и ваша заветная мечта?

– Я очень хочу, чтобы наша кропивницкая команда приняла участие в европейском клубном турнире. Несколько наших девчонок в качестве легионерок уже играли за «Західний вогонь» и проявили себя великолепно. Теперь пришло время нам покорять Европу. Мы уже начали над этим работать и искать средства. Нужно приблизительно 10 тысяч евро для участия в европейском турнире. Но я сделаю все возможное и даже невозможное для того, чтобы мои девчонки в августе 2022 года смогли проявить себя на международной арене.