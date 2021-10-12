«Будем дружить народами»

Чергова сесія депутатів 8 скликання Міської ради Кропивницького розпочалася 12 жовтня майже без розкачки, тобто виступів активістів, що дозволило проголосувати основний пакет питань порядку денного ще до оголошення обідньої перерви. Втім, без демагогії не обійшлося, один оратор ледь не розплакався через нібито обмеження прав пенсіонерів на проїзд в комунальному транспорті в часи пік, а інша – висловила невдоволення меню та якістю страв у шкільних їдальнях, які й так поступово перетворюються в заклади ресторанного харчування.

Мер вкотре нагадав, що йдеться не про обмеження прав пенсіонерів, а про захист здоров’я в період загострення респіраторних та ковідних захворювань. Депутати підтримали ряд депутатських запитів, зокрема, стосовно облаштування пішохідного переходу в районі КНТУ. Уже традиційно депутати прийняли до відома звіт та відпустили без запитань керівника окружної прокуратури Кіровоградської області, втім, практично всі проєкти рішень порядку денного були затверджені без обговорення, не підтримали лише одне – перейменування площі Дружби народів.

Під час розгляду проєкту рішення про внесення змін до бюджету міської ради депутат Корнюша висловився проти надання 10 мільйонів гривень КП «Електротранс» на компенсацію пільгового проїзду, бо, на його думку, це порушує конкурентні права інших учасників ринку, тобто маршрутчиків, але депутати не підтримали його позицію. На прохання «УЦ» начальник фінансового управління Любов Бочкова розповіла, що бюджет збільшується за рахунок власних надходжень і субвенцій на 33,4 мільйона гривень, які спрямували на підтримку життєдіяльності міста, а стосовно компенсаційних коштів для «Електротрансу» пояснила, що ці виплати стосуються лише комунального транспорту.

Депутати погодили надання компанії «Росток-агро» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки та погодили Концепцію індустріального парку «Рост­агропром» за адресою Аджамська, 27 – це північно-східна околиця Кропивницького, біля транспортної розв’язки (поворот на Нову Прагу). Індустріальний парк створюється терміном на 45 років для розвитку промислового потенціалу міста. У найближчі роки на території розміром 22 га планується створити умови для промислових потужностей, причому місто забезпечує парк комунікаціями, але головне, що прийняття цього рішення дасть можливість долучитися до державної трирічної програми створення індустріальних парків, на яку Мінрегіонбуд планує витрачати 2 мільярди гривень щорічно.

Депутати погодили кілька звернень до центральних органів влади країни, зокрема з приводу недопущення зростання тарифів на тепло та необхідності термінової доплати пенсіонерам, чия пенсія не дотягує до середнього рівня по країні. Крім того, депутати дозволили КП «Теплокомуненерго» укладати мирові угоди з НАК «Нафтогаз України», при цьому Андрій Райкович зазначив, що проблематикою переймається й президент України, особливо в частині незастосування штрафних санкцій до теплогенеруючих підприємств за борги перед газопостачальниками в період опалювального сезону.

У переліку земельних питань відзначимо надання КП «Благоустрій» дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо виділення земельних ділянок для скверу «Сосновий», Гаю Десантників та парку «Козачий острів», що дозволить підняти утримання рекреаційних зон на новий рівень.