Как, став здоровым, не остаться больным? Как, пережив недуг онкологии, выздоровев физически, стать здоровым психически, ментально? Об этом и не только говорили специалисты со студентами медколледжа и медуниверситета на встрече в Кировоградском областном онкологическом центре.

– То, что вы сегодня услышите и увидите, не всегда преподается в академических учреждениях образования. – сказала Лариса Лопата, председатель всеукраинской общественной организации «Вместе против рака». – К сожалению, реабилитация пациентов в нашей стране на начальной стадии. Многие врачи просто лечат. А что дальше?

Это встреча не случайно состоялась сейчас, потому что октябрь – месяц, когда к проблеме рака молочной железы особенно пристальное внимание. И в октябре об этом говорят громче, чем обычно. Но волонтерская организация, возглавляемая Ларисой Лопатой, помогает женщинам круглогодично.

– Более двадцати лет назад я услышала страшный диагноз – рак молочной железы, – рассказала Лариса Николаевна. – Ужас, трагедия, жизнь закончилась… Но вот я перед вами. Такие, как я, – восклицательный знак для всех женщин. Главное – вовремя обратиться к врачу. Мы же констатируем, что чаще обращаются за помощью на 3-й или 4-й стадии болезни, когда она трудно поддается лечению.

Есть ли жизнь после этого диагноза? «Есть!» – утверждает и доказывает Лариса Лопата. И она не менее активная, чем прежде. И чем раньше женщина обратится к врачу, тем активнее будет жизнь после выздоровления. Для того, чтобы обратиться не поздно, нужно следовать нескольким, в принципе, несложным правилам. О них рассказала Анна Богатырь, заведующая отделением маммологии онкоцентра, главный маммолог области.

– Здоровая женщина – здоровая семья, – убеждена Анна Александровна. – Поэтому не только женщина должна следить за своим здоровьем, но и близкие обязаны напоминать ей о своевременном посещении врача, а также о самообследовании молочных желез.

К сожалению и ужасу, в нашей стране каждая третья женщина обращается к врачу с уже запущенной формой заболевания. И если раньше такие пациентки были в возрасте после 70-ти лет, то недавно наш онкоцентр имел шестнадцатилетнюю пациентку с раком молочной железы…

Причины данного заболевания в мире не изучены. Все говорят об изменении гормонального фона, а оно может быть вызвано чем угодно. Есть определенные риски: несвоевременные месячные, очень ранние или поздние роды, грудное вскармливание ребенка или отсутствие его, наследственность, алкоголь, курение… Словом, родилась женщиной – уже риск заболеть. Хотя и у мужчин диагностируют рак груди.

Как бы там ни было, это лечится. Конечно, при своевременном обращении за медицинской помощью. А после лечения наступает реабилитация. Вы удивитесь, но реабилитационный центр есть только в нашей области. Подробнее об этом мы поговорили с генеральным директором онкоцентра Константином Ярыничем.

– Десять лет назад промышленник и меценат Людмила Шубина предложила осуществить беспрецедентный проект – сделать при маммологическом отделении реабилитационный центр, – рассказал Константин Владимирович. – Она помогла рабочими, материалом, аппаратурой. А год назад этот центр стал полноценным отделением, которое возглавляет Инна Канивец.

Сначала центр был нацелен только на маммологических пациентов, а со временем и из других отделений стали туда проситься. И мы убедились, насколько реабилитация важна для всех онкологических пациентов. Врачи подбирают, кому что надо: или пневмомассаж, или ароматерапия, или лечебная физкультура, или все в комплексе. Плюс, конечно же, психолог. Психологическая поддержка очень важна.

Много делают волонтеры, которые в пациентов вселяют надежду, рассказывая свои истории, как они побеждали рак. Есть групповые занятия и индивидуальные. Подобрана специальная фильмотека.

Очень важна ранняя реабилитация. Люди даже при таком тяжелом заболевании, как рак, становятся здоровыми, с них снимают группу инвалидности. Есть пациенты, которые уже на второй день после операции приходят в это отделение. А есть такие, кому операцию сделали давно и реабилитация показана. Они приезжают из дома и остаются в отделении. Оно рассчитано на 18 коек. Все это бесплатно для кировоградских пациентов. И мы хотим этот проект сделать всеукраинским.