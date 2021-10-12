Солидарность – великая сила

А профессиональная – тем более. Это подтвердили онкологи Украины. Главную роль в батле «НСЗУ – онкологи» играл наш Константин Ярынич, директор Кировоградского областного онкологического центра. Пережили много, вывернули наизнанку все, но убедили Минздрав, доказали свою правоту.

Как известно нашим читателям (мы об этом писали ранее), Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) вдруг всем областным онкоцентрам направила дополнительные соглашения, которые значительно сокращали финансирование учреждений. Нашему – минус 14 миллионов гривен. Документ нужно было подписать, но Ярынич не стал и убедил коллег этого не делать. Долго убеждать не пришлось: все понимали, что сокращение финансирования таких центров ляжет денежным бременем на пациентов. И это притом, что государство обещало…

Константин Ярынич в соцсетях, в СМИ, в нашей газете в том числе, говорил (кричал) о том, что нельзя и противозаконно уменьшать финансирование учреждений, связанных с онкологией. Государство обещало таким пациентам полную финансовую поддержку. И вдруг – значительное сокращение.

Короче, наш Ярынич поднял на ноги всех, всем все объяснил, заявил на самом высоком министерском уровне, что не подпишет представленное соглашение, сокращающее финансирование. Его коллеги тоже не подписали. Ни один из областных онкоцентров! Спасибо, врачи.

Вся, в принципе, непонятная тяжба продолжалась не дни, а месяцы. И вот мы узнаем: НСЗУ отменила спорное дополнительное соглашение, подписав которое, руководители онкоцентров добровольно лишились бы обещанного финансирования.

– Мы выиграли, отстояли свою правоту, – сказал «УЦ» Константин Ярынич. – Нам не только вернули отобранные ранее 14 миллионов гривен, но и добавили еще 10. НСЗУ признала свою ошибку на съезде онкологов Украины. Нам сказали, что произошел какой-то «сбой в системе». А потом меня спросили, доволен ли я результатом. Двадцать процентов бюджета онкоцентра хотели забрать, я не дал, и доволен ли я? Странный вопрос. Мы же теперь можем работать, а значит, лечить, возвращать людей к жизни…

Вокруг этой ситуации еще много непонятностей. Но понятно, что Ярынич после всего произошедшего «под прицелом» – явно засланный в онкодиспансер типа журналист – это предупреждение. Но главное, что ему поверили, доверились, поддержали коллеги со всей Украины. И мы тоже поддерживаем.