«Всейный» праздник

Практически каждую неделю в мире и в нашей стране отмечают профессиональный праздник. Не ко всем мы имеем отношение, не всегда есть кого поздравить, но День художника, который был в минувшее воскресенье, касается всех. И поздравить есть кого, и быть причастными к творчеству тоже вполне реально. Тем более наши творцы создали идеальные условия для празднования.

«Графические композиции». Так называется выставка, открывшаяся в музее имени Осмеркина. Там представлены графические работы Натальи Мартынюк. Ее рисунки являются уникальными образцами современного украинского искусства графики и украшают коллекции ведущих художественных музеев Украины. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые композиции, представленные на выставке, были переданы в дар музею. А уникальной чертой авторского художественного почерка художницы является большой формат графических листов.

«Еще не осень». Людмила Кривенко – известная мастерица, творящая настоящие живописные полотна в стиле арт-квилт, лоскутного шитья. Выставка ее работ (более 40 картин) открылась в отделе искусств библиотеки Чижевского.

Ольга Краснопольская, художница, заметила: «Иногда не знаешь, как краски подобрать, чтоб получилось гармонично, а тут – лоскутки!» Но это уже давно не лоскутки, это краски Людмилы Ивановны.

Это десятая персональная выставка мастерицы. Последние два года их не было. И вот – новые работы (более 80 процентов), новые находки. Среди находок – дождь и роса и – это вообще из серии нереального – стекло, через которое преломляются предметы. А еще – первый портрет. Вернее, изображение (отображение) реального мальчика Маркуши.

Выставка будет работать до конца ноября. Смысл, заложенный в название выставки, понятен, но все же… Любая осень, представленная Людмилой Кривенко, прекрасна. И пусть будет осень!

«Мир глазами художников». Наши художники дружные, и это нельзя не отметить. Ко дню своего праздника они дружно организовали выставку в музее искусств. В экспозиции представлены работы, написанные в рамках всеукраинского пленэра. Там есть всё и все, кого мы любим. Не только местные, но и иногородцы, не менее любимые и почитаемые. Каких имен там только нет!

В этой, на первый взгляд, солянке есть все. Видимо, на все вкусы. И пейзажи, и портреты, и натюрморты, и то, над чем придется призадуматься. Смотрите, наслаждайтесь, но думайте.

Если вы не поздравили всех художников или кого-то одного с праздником, и не надо. Посетите одну из выставок. А лучше – все! Художник, как артист, не должен оставаться без зрителя.