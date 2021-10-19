Долинській – від комбінату

Існує давній ресторанний звичай надсилати шампанське «вашому столу від нашого». Нещодавно поталанило місту Долинська, якому відійшла значна кількість нерухомості та виробничих площ від недобудованого монстра радянської індустрії.

Навколо давно завмерлого Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд нещодавно розпочався рух, який спровокувало повідомлення на сторінці в фейсбуці міського голови міста Долинська Євгена Звіздовського: «На Кіровоградщині зробили перший крок для початку роботи Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, що знаходиться в Долинській. ДП “Дирекція КГЗКОР” має погоджений план санації з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України». Власне, новина про саму санацію з’явилася на сторінці міського голови ще 31 серпня, коли Долинську у супроводі голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної відвідав Олег Уруський, віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Тоді, начебто, і стартувала чергова спроба санації чи відновлення підприємства за рахунок підписання меморандуму з приватним інвестором. Ним виявилася компанія «Рудомайн», заснована в 2005 році, яка займається видобутком залізорудної сировини відкритим способом в Кривому Розі. Потужність – 4 мільйона тонн сировини на рік.

Сам КГЗКОР давно перебуває в стані банкрутства, тому слово «санація» начебто не дуже й підходить, бо вона проводиться з метою порятунку від банкрутства, але приймемо все, як чергову спробу реанімації підприємства, бо мер каже, що цього рішення чекали 30 років.

Комбінат передали Міністерству стратегічних галузей на початку серпня цього року, причому Олег Уруський у коментарях зазначив, що підприємство є банкрутом і перебуває в кризовому стані, але воно залишається єдиним постачальником питної води в місті Долинська, тому зупинка комбінату призведе до екологічного лиха. Можливо, мається на увазі дамба, руйнація якої призведе до затоплення 5 населених пунктів, бо воду в Долинську ось-ось подадуть з інших джерел. Міністр зазначив, що нібито знайшовся інвестор, який готовий вкласти в комбінат 100 мільйонів доларів, тому Уруський «сподівається» і таке інше.

Мер Долинської повідомив, знову ж таки, в мережі «Фейсбук», трішки більше, мовляв, з інвестором підписано меморандум про співробітництво, який нібито передбачає добудову комбінату та навіть пуск першої черги вже до кінця 2022 року, зі створенням півтори тисячі (!) робочих місць. Кіровоградська ОДА додає, що проєктна потужність переробки руди складе 12,5 мільйонів тонн на рік і до 3 мільйонів тонн готової продукції, але період від стадії проєктування до повного запуску ГОКу триватиме 4 роки, з виходом на повну потужність у 2025 році.

Звучить обнадіююче, але потрібно знати історію Долинського дива, щоб розуміти масштаби завдань. Комбінат будували 5 країн, включаючи СРСР, починаючи з 1985 року, але з розвалом Союзу деякі країни вийшли з проєкту, в який на той момент вклали один мільярд 650 мільйонів доларів США. Правонаступником проєкту стала Україна, яка добудовувала грандіозний об’єкт разом з Румунією й Словаччиною, але й ті врешті-решт відмовились, вимагаючи назад свої грошики. Загальна сума боргів перед іноземними інвесторами складає 517 мільйонів доларів, але механізм їхнього повернення ще не узгоджено.

Комбінат кілька разів намагалися «здати» інвесторам, які час від часу з’являлися на обрії, у тому числі й російські компанії, але не складалося. Одного разу інвестори навіть почали вкладати якісь кошти, але потім почали вимагати їхнього повернення вже від держави Україна – схоже на схему отримання грошей через відкати чиновникам. Окрім того, каменем спотикання навіть умовної діяльності комбінату є й сировинна складова, адже під КГЗКОР ще за часів СРСР було зарезервовано 210 мільйонів тонн криворізьких відвалів рудних кар’єрів і шахт, але тепер відвали можуть бути приватною власністю, і якщо це так, то нашому довгобуду взагалі нічого не світить, бо сировину доведеться купувати, та й проектували його в зовсім інших економічних умовах. Цікаво, що свого часу один веселий губернатор Кіровоградщини пропонував передати комбінат у комунальну власність обласної ради, але «на горі» це розцінили як жарт і не підтримали.

Держава регулярно вкладала кошти в забезпечення життєдіяльності й, що важливо, в охорону майна комбінату, по 40 мільйонів гривень щороку, а за перше півріччя поточного року ця сума склала всього 12 мільйонів гривень. Але схоже, що охороняли не дуже, бо кудись зникло аж 110 кілометрів залізниці, до того ж 30 років простою обладнання, яке було змонтоване в межах 70-90%, не могли не позначитися на його якості. Якщо говорити про цифри, то ще кілька років тому добудову комбінату оцінювали в 800 мільйонів доларів. Малоймовірно, що новий інвестор здатен «потягнути» такі витрати, та й незрозуміло, чи взагалі існує ефективна економіка виготовлення продукції комбінату на даному етапі?

Можливо, питання ховається в якомусь перепрофілюванні існуючих потужностей, в оптимізації та скороченні виробничих площ чи в чомусь ще? Хочеться нагадати сумну долю санації наших цукрових заводів чи об’єднання «Олександріявугілля», які просто зникли. Будемо, як казав міністр, сподіватися, але в даний момент є інша цікава обставина.

План санації передбачає передачу майна комбінату в комунальну власність міста, його інвентаризацію та реалізацію через аукціон з подальшим запуском комбінату. Що чому передує, сказати важко, але депутати Долинської міської ради 8 жовтня нинішнього року вже надали згоду на прийом майна від КГЗКОРу вартістю близько 180 мільйонів гривень. Євген Звіздовський з цього приводу висловлює щире задоволення: «У результаті громада отримає у власність значну частину майна, і саме головне – зрушиться з місця питання запуску підприємства, що, в свою чергу, призведе до збільшення робочих місць та значних податкових надходжень до місцевого бюджету!»

Нам не вдалося отримати живий коментар мера на предмет того, що буде громада робити з таким щастям, адже мова йде про десятки та сотні об’єктів нерухомості, за які тепер буде відповідальна саме вона? Навіть простий перелік отриманого від комбінату спадку змушує задуматися, бо до комунальної власності територіальної громади міста Долинська передадуть такі об’єкти: житлові 9-поверхові будинки, частину лікарні на 250 місць з поліклінічним відділенням з обладнанням, індивідуальні житлові будинки, мікрорайон №7, дитячий садок (незавершене будівництво), кінотеатр «Червона Калина», будівлю ресторану-універсаму (Стара Прага), гуртожиток, будівлю СК «Олімп», житловий будинок по вул. Сонячній, 6В, житлові будинки (незавершене будівництво), будівлі ЖЕК 31 та ангар, енергосиловий цех на території КГЗКОРу (КОС, ВОС) разом з мережами водопостачання від Карачунівського водосховища та мережами каналізації, цех господарсько-побутового обслуговування, і все це потрібно буде утримувати за кошти місцевого бюджету.

Знаючі люди кажуть, що покроковий план санації має затверджувати міністерство, але його ніхто не бачив, тим більше що не обійтися й без рішення суду в справі передачі майна. Мер пише, що тепер містяни можуть отримати 600 квартир, можливо, комусь це буде в радість, але без діючого комбінату малоймовірно, що знайдуться охочі приводити в порядок напівзруйновані квадратні метри. Тому в соціальних мережах думки розділилися, песимісти кажуть, що з цього нічого доброго не вийде, а оптимісти заявляють, що в них все ще попереду…