Как болеет и «колется» город

Что происходит на «коронавирусном фронте» в г. Кропивницкий, рассказала журналистам главный инфекционист Центральной городской больницы Ирина Панченко.

– 27,8 процента кропивничан, или 44 тысячи, уже получили две дозы вакцины, более 57 тысяч – первую дозу. При всех поликлинических отделениях города есть кабинеты вакцинации. Для получения вакцины нужен только паспорт. Все бесплатно. Работает два пункта массовой вакцинации – в здании горсовета и в гипермаркете «Эпицентр». В горсовете в выходные начала работать вторая бригада медиков, теперь обслуживание людей в два раза быстрее идет.

Единственное противопоказание – только аллергическая реакция на вакцину. Сердечно-сосудистые, легочные заболевания не являются противопоказанием, наоборот, риск у таких групп сложнее перенести коронавирус намного выше. То же относится и к больным сахарным диабетом и пациентам 60 плюс.

Хочу развеять большой миф – некоторые рассказывают истории: «Я три дня назад вакцинировался и все равно заболел». Причем тут вакцина? Иммунитет формируется только после получения второй дозы вакцины, через 2-3 недели после нее. А пока и маску носить надо, и другие меры предосторожности соблюдать.

Еще летом мы начали выделять вирус штамма «Дельта». Сложность в том, что его могут определять только лаборатории при Министерстве здравоохранения. И это очень дорогой процесс. Есть мнения, что на сегодня 95 процентов всех новых случаев заболевания – это уже «Дельта».

По состоянию на вчера (18 октября), на стационаре у нас был 71 пациент с коронавирусной инфекцией. В основном категория 60 плюс. Растет количество заболевших в возрасте 30 лет. Самый сложный случай – с пациентом, которому 15-й год. А коек всего в Центральной городской больнице, которая является госпитальной базой для лечения коронавирусных больных, – 240. И это мало на самом деле с темпами поступления по 10-15 человек в день.