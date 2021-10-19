Монополісти проти Олександрії

Опалювальний сезон в Олександрії затримується через дії монополіста – НАК «Нафтогаз». 12 жовтня депутати міської ради зібралися на позачергову сесію, щоб надати дозвіл КП «Теплокомуненерго» на укладання мирових угод задля розблокування рахунків та початку процесу отримання лімітів на газ. Депутати таке рішення надали, але нагадаємо, що рахунки теплогенеруючих підприємств були арештовані за борги по сплаті пені та штрафів за тимчасову заборгованість за спожитий газ минулих років. Окрім рішення про мирові угоди, депутати погодили інвестиційну програму «Теплокомуненерго».

«Відзначилися» і місцеві монополісти, зокрема приватна сміттєва компанія. На своїй сторінці в мережі «Фейсбук» міський голова Сергій Кузьменко розповів про причини завантаженості сміттєвих майданчиків: «Сміттєвий колапс влаштувала приватна компанія, якій колишня влада “подарувала” приміщення після програних виборів, за 10 днів до приходу нової команди. Нещодавно компанія поставила вимогу підвищити тарифи, отримала відмову, але виставила ультиматум і припинила вивозити сміття. Тому в наступному році КП “Житлогосп” матиме власні потужності для вивозу сміття». Мер нагадав, що в місті існує ще 4 подібних структури, які стали посередниками для передачі бюджетних коштів і комунальних платежів приватному бізнесу.

Тим часом місто готується відбити атаку ще одного «монополіста» – ковіда, для чого в лікувальних закладах розширюється мережа кисневих точок. Це робиться в акушерському відділенні та в відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Центральної міської лікарні, паралельно виготовляється проєктно-кошторисна документація для встановлення кріоциліндрів та реконструкції кисневої станції з встановленням додаткових кисневих концентраторів. У результаті киснем буде забезпечено 160 ліжок, що стане вагомим фактором для успішного лікування хворих на коронавірус.

Інспектуючи на минулому тижні лікувальні заклади, мер повідомив, що преміальні 4 мільйона гривень для медиків уже на рахунках, і закликав містян енергійніше вакцинуватися, бо іншого шляху зупинити інфекцію немає, а для допомоги хворим місто й лікарі роблять і робитимуть усе можливе. У новому приймальному відділенні Центральної лікарні встановлено 2 додаткових апарати ШВЛ, загальна кількість яких доведена до 10.

Тим часом у місті тривають капітальні ремонти на кількох актуальних напрямках. На вулиці Скічка, яка з’єднує Олександрію з Войнівкою та Приютівською громадою, укладено два шари асфальтобетону, у наступному році роботи будуть завершені, що передбачає облаштування пішохідно-пасажирської інфраструктури, вартість робіт – близько 40 мільйонів гривень. Нещодавно фактично закінчено капітальний ремонт іншого виїзду з Олександрії – Новопразького шосе. Його вже встигли випробувати та оцінити глядачі 4-го етапу чемпіонату України з автокросу, який відбувся минулих вихідних на трасі «Вербова лоза». Змагання, в яких брали участь більше 50 спортсменів з різних областей України, а також з Молдови та Білорусі, пройшли за підтримки міського голови Сергія Кузьменка. Команда Олександрії, честь якої захищали чотириразовий чемпіон України Данило Крисько та майстер спорту з класичного автоспорту Роман Жосан, виборола високе друге місце, а Крисько зайняв 3 місце в особистому заліку.

І на закінчення – про прекрасне. У парку ім. Шевченка в тестовому режимі запрацював світломузичний фонтан. Як пояснив мер, це продовження реконструкції парку, який вже став улюбленим місцем відпочинку мешканців та гостей міста.