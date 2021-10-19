Сопливая тема

Настала пора, когда каждый второй (а то и чаще) страдает от сезонного бича, называемого насморком. Кругом все сморкаются, по телевизору больше всего рекламы средств от этой беды. Казалось бы, о насморке все у нас знают всё. А это не так. Как бороться с насморком, какова профилактика и даже как правильно надо сморкаться, «УЦ» рассказал один из самых авторитетных ЛОР-врачей области, доктор Больницы Святого Луки Сергей Дикусар.

– Сергей Андреевич, пишут, что древние считали насморк самой страшной болезнью – они думали, что это мозги вытекают. Так ли страшен насморк?

– Они отчасти были правы. Не будем говорить о всех видах ринита, только об актуальных. Есть хронический ринит, он бывает гипертрофический, который требует оперативного вмешательства, атрофический, который сопровождается нарушением эпителизации и кровоснабжения, это при нем в носу сухие корки, которые отрываются, вызывая кровотечение, нагнаиваются, вызывая неприятный запах.

Мы говорим о том, что наступила осень, пошла волна острых респираторных вирусных инфекций, в Киеве уже говорят об эпидемии не гриппа, а острого ринита. Что такое острый ринит? Это заболевание слизистой полости носа и носоглотки, которое сопровождается недомоганием, слабостью, повышением температуры тела, головной болью, а у детей еще и обязательно заложенностью в ушах, которая приводит к тубо­отитам – заболеваниям среднего уха, которые могут привести к снижению слуха. Также болезнь сопровождается чиханием и ринореей. Что такое ринорея? Так называется истечение слизи.

Когда нос забит, чем человек дышит? Ртом. А когда понижается температура воздуха и человек дышит открытым ртом, идет переохлаждение задней стенки глотки, трахеи, и это может привести к возникновению ларинготрахеита, чаще это бывает у детей. Так что не всё так просто, и насморк может быть очень опасен.

Острый ринит делится на три стадии. Для каждой – свое лечение. Первая стадия – это набухание. Слизистая носа резко набухает, а нос характерен уникальным строением. В норме, когда человек дышит, происходит турбулентное течение воздуха внутри, воздух завихряется, очищается, увлажняется, обогревается и обеспечивает такую функцию носа, как обоняние. В трахею и бронхи воздух идет подготовленным. Когда нарушается этот комплекс функций, идет набухание и отек сосудов, то дело плохо.

Слизистая носа выстелена реснитчатым эпителием. Это такие ворсинки, которые все время движут слизь в сторону носоглотки. Благодаря этому реснитчатому эпителию у взрослых людей никогда не бывает выделений на верхней губе, только у детей. Даже если взрослый человек дышит в загрязненном помещении (когда топили раньше углем, все помещения были такие), он сплевывает черным, потому что эпителий гонит грязь в носоглотку. При вирусных инфекциях страдает этот эпителий. Реснички перестают двигать, и потом появляется слизь, которая сама не эвакуируется. Это первая стадия.

Вторая стадия – стадия разрешения. Это когда нос чуть-чуть стал дышать, но течет из глаз, из носа слизь ручьем. И потом следует третья стадия – нагноения, когда подключается бактериальная флора и прозрачные выделения становятся желтыми и зелеными из-за продуктов жизнедеятельности микробов и слущенного эпителия.

Обычно все это тянется 6-7 дней. В зависимости от стадии и ведется лечение. При набухании обязательны ножные горчичные ванны, некоторые авторы исследований рекомендуют даже полноценные ванны с эфирными маслами, чтобы убрать отечность. При второй стадии (и в первой тоже можно) обязательны препараты, вызывающие спазм сосудов. Их сотни видов, они отличаются только быстродействием. Есть быстрого действия – такие, как «Нафтизин» и «Фармазолин», и есть длительного действия, в составе которых уже есть эфирные масла, – такие, как «Пиносол», «Эвказолин Аква», сейчас пошли в применение еще более сложные капли – такие, как «Эдем Рино», «Назалонг», которые кроме сосудосуживающего эффекта содержат и противоаллергический компонент. Потому что при нарушении работы дыхательной системы страдает и иммунная система всего организма.

Так что обязательны и противоаллергические препараты. Для детей это различные сиропы, их масса сейчас. Для взрослых – начиная с самых простых таблеток, таких, как «Лоратадин», и заканчивая такими, как «Тигофаст».

– Я по детской привычке, приученный мамой, при насморке мажу пазухи вьетнамским бальзамом, всем известной «Звездочкой». Это правильно, допустимо?

– В принципе, это помогает. Идет раздражение кожных рецепторов и небольшой спазм сосудов. Только детям это нельзя применять.

– А как насчет народных средств? И чеснок себе в ноздри некоторые суют, промывают разными растворами, и еще много чего делают.

– Уже доказано, что при второй и третьей стадии использование спреев на основе морской соли помогает. Это такие спреи, как «Хьюмер», «Но-соль» очищающий и увлажняющий. Что они дают? На третьей стадии, когда слизь густая и тягучая, для ее эвакуации что надо сделать? Разжижить ее перед тем, как применять сосудосуживающие препараты. Особенно детям сначала надо применить тот же «Но-соль». Есть специальные приспособления – аспираторы для механической помощи удалению слизи. Их используют для лечения маленьких детей, которые сами вытолкать слизь еще не могут. Главное – быть очень осторожным с такими приборами, не повредить.

А еще с маленького возраста надо учить детей сморкаться правильно. Сначала прикрыв одну половину носа, затем вторую. Потому что при сморкании двумя половинами что делает ребенок? Задувает слизь в евстахиеву трубу, которая ведет в среднее ухо. Это может привести к печальным последствиям, таким, как средний отит. Разница в строении носоглотки взрослого и ребенка в том, что у ребенка череп короткий, евстахиева труба широкая и короткая, а у взрослого она узкая, извитая и длинная. Поэтому для взрослых это не так опасно.

У меня сегодня был парень, он раза два резко сморкнулся – и внезапная сильная боль в ухе. Я его направил на рентген, пришлось делать две пункции гайморовых пазух. Все серьезно.

Часто шутят, что если лечить насморк, то он проходит через неделю, а если не лечить, то через семь дней. Если же насморк длится более девяти дней, головная боль, недомогание, то обязательно надо обращаться к врачу. Потому что, кроме возможного гайморита, у людей есть маленькие решетчатые клетки, которые заходят за глазницу, их от 18 до 24, и могут пойти на них осложнения, такие, как этмоидит. Если гайморовы пазухи мы можем промыть, то эти решетчатые клетки – не можем. Человек может потерять зрение.

Простой вроде бы насморк может быть причиной и следствием гайморита, гемисинусита, когда воспаляются все пазухи с одной стороны лица, фронтита, воспаления лобных пазух, головные боли при нем очень острые, потому что идет иннервация тройничного нерва, а добраться до этих пазух очень сложно.

– Без закапывания носа никак не обойтись? Может, есть другие методы? Многие дети страшно не любят эту процедуру.

– Зачем мы капаем в нос? Каждая пазуха, каждая клетка имеют естественные отверстия. И при рините слизь возникает не только в полости носа, но и продуцируется во всех этих пазухах. Чтобы слизь ушла, пазуха должна дренироваться. Если естественные отверстия пазух закрыты, они переполняются, и у человека сильные боли появляются. Капли помогают отверстиям функционировать.

В общем, острый ринит – не такое уж безобидное заболевание. Оно может привести к нарушению обоняния. Если долго не лечить, то ринит перерастет в хронический риносинусит, может возникнуть полипоз носа и так далее, много последствий может быть.

– А что делать для профилактики? Мазать ноздри перед выходом на улицу оксолиновой мазью?

– От оксолиновой мази все давно уже отказались! Ее эффективность так и не доказана. Есть другие препараты. Для детей это «Назоферон». Разные спреи есть, воздействующие на вирус, но родители, покупая, даже не читают инструкции. Многие из них надо хранить при температуре от 2 до 8 градусов. То есть пшикнул в нос – и назад в холодильник положил.

Берегите себя! И будьте здоровы!