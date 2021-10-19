За рік рейтинг Сергія Кузьменка виріс на майже 20%

Лідером у рейтингу ставлення серед місцевих політиків Олександрії є Сергій Кузьменко. Позитивно до нього ставляться 71% опитаних, нейтрально – 19%, негативно – лише 9%.

Такими є результати опитування Соціологічної групи «Рейтинг», проведеного протягом першої декади жовтня нинішнього року.

Моделювання виборів міського голови з такими ж кандидатами, як у жовтні 2020 року, показало, що за Сергія Кузьменка проголосувало б сьогодні 75,2% тих, хто визначився й прийшов би на дільниці. За Степана Цапюка віддали б свої голоси 22,5%, за Володимира Трофименка – 0,1%. У порівнянні з минулим роком рейтинг Сергія Кузьменка зріс майже на 20 відсоткових пунктів.

77% містян задоволені діяльністю мера Олександрії Сергія Кузьменка, 15% – не задоволені.

53% жителів міста вважають, що в період нинішньої каденції мера Олександрії Сергія Кузьменка ситуація в місті в цілому покращилася. 36% змін поки не помітили. Погіршення бачать лише 3% опитаних.

Відповідно до результатів опитування, проєкти міського голови Сергія Кузьменка, такі, як капітальний ремонт міської лікарні, ремонт доріг, реставрація Олександрійського театру, реконструкція парку імені Т. Шевченка, закупівля нових комунальних автобусів та будівництво критого мультифункціонального спортивного комплексу, позитивно оцінила абсолютна більшість опитаних містян (близько 90%).

Заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів причини зростання рейтингу Сергія Кузьменка прокоментував так: «Якщо говорити в порівнянні з минулим роком, дійсно, показники Сергія Кузьменка зросли, за останній час майже на 20 відсоткових пунктів, якщо ми порівнюємо з результатами виборів. Основна причина, яку ми бачимо з опитування – мешканці Олександрії позитивно оцінюють усі проєкти міського голови, які зараз реалізуються в місті. Також ми бачимо, що рейтинг довіри Сергія Кузьменка й оцінка ситуації змін у місті покращилася в порівнянні з минулорічними опитуваннями. Більше половини тих, хто взяв участь в опитуванні, сказали, що ситуація в місті за рік покращилася. Це свідчить про те, що міська влада працює й має такі результати. Будемо бачити в наступних опитуваннях, чи змінюватиметься вона на краще».

У той же час, відповідно до результатів опитування, жителі Олександрії значно краще оцінюють стан справ на місцевому рівні, аніж на загальнодержавному. Так, 47% опитаних вважають, що справи в місті йдуть у правильному напрямку, 38% – протилежної думки. Щодо країни – лише 20% вважають, що справи в ній рухаються в правильному напрямку, 66% – навпаки. За останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що місто та країна рухаються в правильному напрямку.

Діяльністю освітніх закладів Олександрії задоволені 61% жителів міста, роботою громадського транспорту – 58%, поліцією – 36%. Швидше не задоволені, аніж задоволені містяни роботою комунальних підприємств та медичних закладів. Так, діяльність останніх позитивно оцінили 42%, негативно – 50%. Роботу комунальних підприємств позитивно оцінили 44%, негативно – 47%. За останній рік зріс рівень задоволеності діяльністю міських інституцій.

Вартість комунальних послуг (78%) та наркоманія і алкоголізм (59%) – дві ключові проблеми, які найбільше турбують жителів міста. Безпритульні тварини на вулицях непокоять 39% опитаних, проблеми збору та утилізації сміття – 30%, поганий стан тротуарів та пішохідних доріжок – 23%. Поганий стан доріг міста, корупція у міській владі, низький фаховий рівень медиків та поганий стан прибудинкових територій та дворів хвилюють по 16-18%. Ріст злочинності та вартість проїзду у транспорті – по 13%.

«На 53% ситуація в місті змінилась на краще. Хоча є ряд проблем, які ще не вирішені, але це є в кожному місті, – наголошує Любомир Мисів. – Зміна міського голови в будь-якому випадку позитивно впливає. Винятки бувають, але рідко. Така ситуація завжди позитивна для міста, оскільки є очікування змін, новий міський голова береться активно до роботи й втілює все те, що він обіцяв для міста. Проєкти, які зараз втілюються в місті, які ми досліджували, принаймні, об‘єктивно-позитивно сприймаються містянами. Це й покращення лікарень, доріг, парку. Завжди в муніципальних опитуваннях такого типу ми повторюємо, що наступними вимогами містян стануть можливості. І очевидно, що Сергію Кузьменку доведеться шукати підходи у цьому плані – це робочі місця, інвестиції. Я думаю, перспективи в цьому плані є. Містяни побачили зміни не тільки в інфраструктурних проєктах, а й загалом по місту. Рейтинг самого Сергія Кузьменка є досить високим. По суті, альтернативи на сьогоднішній день серед інших місцевих політиків немає».

Аудиторія опитування: мешканці Олександрійської громади від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довір­чою ймовірністю 0,95: не більше 3,5%.

Інформаційна агенція СBN.