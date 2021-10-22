Первая помощь при растяжениях

Травмы — причины растяжений связок суставов, при которых частично или полностью происходит нарушение целостности волокон соединительных тканей. Проблема возникает при непомерной нагрузке на конечность или случайно, например, когда человек спешит по своим делам и спотыкается. В обеих ситуациях сустав принимает неестественное положение, происходит растяжение связок, которые препятствуют его травматизации. Человек мгновенно ощущает боль, другая симптоматика появляется постепенно. Какими должны быть дальнейшие действия больного, расскажем далее.

Как распознать проблему

Растяжение связок может определить только врач. Обращение к доктору — самое верное решение после травматизации. Можно вызвать скорую помощь на месте происшествия или самостоятельно добраться до ближайшего травмпункта. Не стоит самостоятельно ставить диагноз и заниматься самолечением во избежание осложнений, ухудшения состояния, длительной реабилитации.

Поскольку повреждаются структуры с большим количеством нервных окончаний, симптомы при растяжениях связок довольно выражены. Среди них:

сильная боль в области травмы;

видимое воспаление тканей;

гематома (при значительных повреждениях);

ограниченная подвижность.

Сустав становится нерабочим, при этом остается целым. Больной с большим трудом передвигается или не может поднять конечность.

Выраженность симптоматики зависит от тяжести повреждения. При легких формах нет сильной боли, достаточно ограничить активность до полного восстановления. При умеренной степени повреждения (от ⅓ до ½ волокон) неприятные ощущения проявляются интенсивнее, функционирование сустава снижается, а человек нуждается в медицинской помощи. В таком случае для облегчения состояния назначают обезболивающее, например, «Диклофенак». Этот препарат эффективно снимает воспаление, оказывает мощное анальгетическое и жаропонижающее действие. В интернет-аптеке 9-1-1 таблетки «Диклофенак» можно заказать с доставкой на дом, также для покупки доступно лекарство в форме геля, раствора для инъекций, ректальных суппозиториев.

Не обойтись без обезболивающего и при тяжелой форме повреждения — при локальном гидроразрыве. При такой травматизации человек ощущает нестерпимую боль, что служит поводом для незамедлительного обращения в клинику. Самолечение мазями недопустимо и неэффективно, нередко врач принимает решение наложить гипсовую лонгету.

Что предпринимать при растяжении связок

От корректности оказания первой помощи зависит дальнейшее восстановление после травмы. Только медик знает, что необходимо делать при растяжении тех или иных связок, поэтому при появлении ранее описанных симптомов лучше сразу звонить 103.

Стандартная схема оказания первой помощи:

обеспечение покоя травмированной зоне;

холодное воздействие на поврежденные ткани в течение первых 2 часов после инцидента (например, прикладывают лед не дольше чем на 120 минут, после чего делают паузу и повторяют манипуляцию);

обезболивание (применение препарата внутрь или инъекционно).

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Важно! Обеспечение покоя суставу — первая помощь, которую может оказать себе больной. Решение о других медицинских манипуляциях должен принимать врач после осмотра и определения степени повреждения. Не существует единой схемы лечения, каждый случай индивидуален. Например, действия при травматизации голеностопа и запястного сустава будут разными. Самолечение, в свою очередь, влечет за собой следующие последствия:

длительный болевой синдром;

ограниченная подвижность и работоспособность;

повторная травматизация при малейшем негативном воздействии на сустав.

Своевременно полученная медицинская помощь — гарантия быстрого и правильного восстановления. После повреждения волокон связок обращайтесь в травмпункт, чтобы поскорее забыть об инциденте, вернуться к прежнему здоровому образу жизни и сократить реабилитационный период.