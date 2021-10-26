Справка «УЦ»: Макс Таврический – исполнитель акустического блюза родом из Херсона, живет в Киеве. Репертуар музыканта состоит из нескольких сотен композиций классики блюза, рок-н-ролла, соула, фолка, кантри, спиричуэлс. Звучание в стиле «человек-оркестр» (гитара, губная гармоника, вокал, тамбурин, казу).

Помимо гастрольных туров, организовывает блюз-джемы в Киеве, собирая исполнителей со всей страны. Инициатор проведения в Украине международного фестиваля блюза.

У вас тоже осень ассоциируется с блюзом? Если да – можете насладиться фирменным исполнением блюзовых композиций, придя 28 октября в таверну «Адмирал». Эдуард Гева (агентство Burn) пригласил к нам Макса Таврического, который обещает никого не оставить равнодушными, вдохновить и потрясти. Ему будут помогать кропивницкие музыканты Руслан Федоссев, Дмитрий Полевой и Игорь Черный.

Мы связались с музыкантом накануне его приезда в наш город и записали небольшое, но содержательное интервью.

– Макс, Луи Армстронг сказал, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. Неужели у вас все так плохо?

– Понимаете, в любом музыкальном жанре, в любом событии, профессии есть свои клише и мифы. И то, что вы процитировали, ничего общего с блюзом не имеет. Это музыка, которая вытянула целый народ из рабства, которая дала движение всей популярной музыке, которую мы сейчас слышим: от джаза до рока и даже рэпа. Первые образцы рэпа можно услышать в довоенном блюзе.

Блюз появился, когда человеку было не по себе, грустно. А когда он сыграл эту музыку или послушал ее, ему стало получше. В этом ее терапевтический эффект. Когда вы высказываете свою проблему, она перестает быть проблемой.

– То есть блюз лечит, меняет людей?

– Так и есть. И много фактов свидетельствуют об этом. А считать факты правдой или неправдой – право каждого человека, который хочет глубже узнать эту музыку и разобраться, что есть миф, а что правда.

– Как вы пришли к блюзу?

– Скажем так: к блюзу не приходят, блюз сам тебя находит. Даже если в какой-то момент ты думаешь, что он тебе не нужен, то с возрастом обязательно придет осознание того, что он тебя когда-то все-таки зацепил.

Я пришел, как типичный выходец из постсоветского пространства. Записей не было, инструментов тоже. Приходилось в упоминаниях классиков рока – Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones – искать слово «блюз». Они очень талантливые интерпретаторы блюза. Любовь к этой музыке они переработали в индивидуальное видение и дали нам тот продукт, который мы знаем и который, к сожалению, больше не делают.

– Блюз играют и поют. Как вы относитесь к женскому вокалу?

– Блюз – это всегда правда. Нужно слушать текст. Это, прежде всего, история. Она может быть рассказана с иронией, метафорами, иносказаниями. Женский блюз прекрасен, потому что женщина должна говорить правду о том, что она чувствует. И это звучит, как манифест. Мне стало проще понимать женщин, когда я стал понимать женский блюз.

– Как вы стали мультиинструменталистом? Как вообще одновременно можно играть на нескольких инструментах?

– Жизнь заставила. По молодости я остался без контракта в чужой стране, надо было выживать. У меня была акустическая гитара, в запасе – губная гармоника. Пришлось выйти на улицу и играть, соединяя звучание нескольких инструментов исключительно на практике. Вот я стал замещать звучание оркестра хотя бы у себя в голове, и история получалась более цельная.

– Расскажите о международных фестивалях, которые вы проводите. Локдаун внес свои коррективы?

– Фестиваль – чистая авантюра. Когда-то я ездил на блюзовые концерты звезд либо в Турцию, либо в Москву. И подумал: почему бы этим людям не приехать в Украину? А они просто не были знакомы с нашей страной, публикой, пространством. С 2010 года мы эту ситуацию исправляем.

Ковид, конечно, наши планы изменил, и в прошлом году мы фестиваль не проводили. В этом году делаем все, чтобы провести его хотя бы на клубном уровне.

– Кто ваша публика? Какая она?

– Это люди, для которых слово «блюз» на афишах – маячок. Есть такие, кто приходит впервые, а потом заражается. Моя публика – это люди с интеллектом и с честными, взрослыми эмоциями.

Приглашаю семьи с детьми. У детей своя реакция на блюз – они, как правило, начинают танцевать первыми. Люблю за этим наблюдать.