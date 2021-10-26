Експедиції в минуле

Маловідомі пам’ятки архітектури та археології Кіровоградщини почав досліджувати й популяризувати департамент культури та туризму обласної державної адміністрації, виконуючи дороговкази, визначені на першому обласному туристичному форумі, що відбувся в червні нинішнього року.

Йдеться про храми, приміщення колишніх земських шкіл і лікарень, млини, палаци тощо. Брати участь у популяризації цих об’єктів туризму виявили бажання фотографи, активісти, журналісти, музейні й бібліотечні працівники, представники туристичного бізнесу та любителі мандрівок.

Нещодавно відбулася перша експедиція – територіями Олександрівської, Знам’янської, Пантаївської та Суботцівської громад. У Розумівці учасники експедиції ознайомилися з Хрестовоздвиженською церквою, закладеною наприкінці XIX століття (церква є усипальнею родини Раєвських), і музеєм, частина експонатів якого присвячена національно-визвольному рухові початку XX століття. У Кримках побачили цегляну церкву Святої Параскеви, побудовану на початку XX століття, де, як стверджують краєзнавці, службу правив родич Михайла Грушевського. В Іванівці – дерев’яну церкву Різдва Пресвятої Богородиці, споруджену в середині ХІХ століття на кошти тодішнього власника села, київського цивільного губернатора Івана Івановича Фундуклея. У Бірках – Свято-Миколаївську, теж дерев’яну. На сайті цього храму опубліковано фрагмент статті відомого українського краєзнавця Лаврентія Похилевича (1816 – 1893) про його історію: «Церква дерев’яна в ім’я Святителя Миколая до 1858 року знаходилася на галявині, вкритій сипучим піском, і через цю незручність того ж року була перенесена на нинішнє місце. Про колишню церкву відомо, що вона була побудована 1737 року на місці ще давнішої. Між мешканцями села існує переказ, що на піщаних кучугурах, де й дотепер вгадуються ознаки жител, існувало колись місто, в якому було аж сім церков. Та в перше нашестя татар вони були спалені. Тільки найближча до річки церква, на тому місці, де стояв розібраний у 1858 році храм, збереглася після татарського спустошення». Також на сайті храму зазначається: «Про давність церкви у селі Бірки свідчить той факт, що священником тут був Антоній Саперович, рукоположений у Молдові, можливо, у XVII ст., коли Бірками володів гетьман Богдан Хмельницький. Сам гетьман міг привезти того священника з Молдови або його син Юрій, якого у 1670-х роках турки називали “князь Молдавії і гетьман Війська Запорозького”».

Цікавими відомостями про бірківську церкву поділилася в фейсбуці учасниця експедиції журналістка Олена Горобець: «Тут правили службу кілька священнослужителів, яких пізніше канонізовано православною церквою. Зокрема, священномученик Харлампій (Фіньковський), розстріляний 1938 року радянською владою.

1915 року в церкві здійснив літургію архієпископ Антоній (Абашидзе), який вчив у духовній семінарії Йосипа Джугашвілі (Сталіна).

На дзвіниці храму – 6 дзвонів. Вага деяких дзвонів – понад 100 кілограмів. Відвідувачам дозволено підніматись на дзвіницю і дзвонити в них. Зокрема, заохочують жінок вдарити в найбільший дзвін – благовіст, щоб родина була щасливою. А ще тут використовують хоругви й хрести, подаровані храмові ще 1913 року. На вхідних дверях храму й досі використовується замок кінця ХІХ ст., який досі справно працює.

Дивом є збережена до наших днів в гарному стані така будівля».

У Ясинуватці учасники експедиції помилувалися величним, хоч і занедбаним палацом Вінберга, побудованим наприкінці XIX століття.

У Диківці побачили Свято-Богоявленський жіночий монастир (деякі дослідники стверджують, що тамтешній храм засновано в другій половині XVIII століття). У Суботцях – храм Максима Сповідника. Це відносно нова споруда, але теж цікава як об’єкт архітектури. З учасниками експедиції охоче спілкувалися місцеві жителі – розказували легенди про свої перлини, про те, як доглядають за ними. Експедиція показала: цей маршрут поки що прийнятний для невибагливих мандрівників – пристойних кафе та вбиралень там не зустрінеш. Але дороги – в доброму стані.

– До кінця нинішнього року відбудеться ще три подібних експедиції, за іншими маршрутами. Усього розроблено сім експедиційних маршрутів, які охоплюють всю Кіровоградщину, – каже Микола Середенко, заступник начальника управління охорони культурної спадщини та туризму департаменту культури та туризму облдержадміністрації.