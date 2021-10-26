Золото с олимпийской перспективой

Впервые за годы независимости и спустя сорок один год с момента такого предыдущего триумфа боксер с Кировоградщины Бозорбой Матякубов в черногорской Будве выиграл молодежный чемпионат Европы.

И очень символично, что после окончания финала Бозорбоя Матякубова одним из первых поздравил Владимир Долгунь, который в 1980-м году добыл первое для Кировоградщины европейское золото. Радость такого большого успеха с воспитанником кропивницкой ОСДЮШОР-2 в Будве разделили не только его тренеры Вадим и Виктор Саласенко, но и обладатель европейской молодежной бронзы Евгений Пархоменко и президент областной федерации бокса Вадим Волканов, сделавший очень много для этого взлета. Ну и поддержка спортивного мецената Сергея Тарасова также существенно помогла нашему перспективному боксеру на пути к триумфу.

Понятно, что теперь наши взгляды устремлены в будущее – в олимпийский Париж. При должной поддержке и подготовке Бозорбой Матякубов способен не просто пробиться на Олимпиаду-2024, но и покорить еще одну медальную, теперь уже олимпийскую вершину.