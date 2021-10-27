Післяопераційна грижа живота: причини виникнення та способи усунення

Одним із неприємних наслідків лапаротомічної (порожнинної) операції, тобто такої, що проходить із розсіченням тканин черевної порожнини, може стати грижа. Вона з’являється тому, що внутрішні органи перестають займати своє природне місце, виходять за його межі. Зовні це проявляється у своєрідному випинанні, що фіксується близько від хірургічного рубця.

Причин такого явища декілька — від недосконалих умов проведення операції до фізіологічних особливостей. Викликати випинання внутрішніх органів може порушення рекомендацій після операції.

Грижа — це не просто естетична недосконалість тіла, а постійний дискомфорт, зниження активності, загроза післяопераційних ускладнень. Тому її поява вимагає звернення до фахівців. Адже виправити ситуацію можна лише хірургічним втручанням. Однак, якщо вдатися до натяжної герніопластики, то виникають передумови рецидиву, оскільки в цьому разі вправлені органи фіксують оточуючими тканинами, які неприродно натягуються, постійно нагадуючи про себе.

Кожна наступна операція загрожує появою нових гриж. Хоча це й не закономірність, проте виключати подібний варіант не можна. Зазвичай пацієнти у таких випадках звинувачують лікарів і відкладають повторне звернення. Це не зовсім правильно, адже сама методика є недосконалою, травматичною, тому й реакція організму на втручання не завжди адекватна. А лікувати післяопераційну грижу живота треба обов’язково, однак іншим методом, що виключає травмування, значну кровотечу, повторні грижі.

У чому переваги лапараскопії

Не всі медичні заклади можуть запропонувати сучасне вирішення проблеми — проведення лапароскопічної операції. В Україні найкомфортніші умови пропонує Клініка Біляка, що знаходиться в місті Ужгороді.

Лапароскопія — операція, для якої необхідна досконала апаратура. Основним інструментом є лапароскоп, приєднаний до відеокамери, тому всі маніпуляції можна спостерігати на моніторі.

Щоб позбавити пацієнта грижі, фахівцям треба зробити лише кілька проколів діаметром близько одного сантиметра і відпрацьованими рухами відновити природне розташування органів. Після чого закрити отвір сітчастим імплантом.

Після таких маніпуляцій пацієнт знаходиться під наглядом фахівців протягом 2–3 діб, отримує настанови щодо харчування та фізичних навантажень на період реабілітації, який триватиме приблизно 1 місяць.

Основними перевагами лапароскопії є:

відсутність умов для інфікування;

швидке загоєння;

попередження повторного виникнення гриж.

Не менш важливо, що після такого втручання не залишається нових помітних шрамів.

Як проводиться підготовка до герніопластики

Діагностування у Клініці Біляка — це не спонтанні дії наосліп, а відпрацьована схема, алгоритм, що дозволяє виявити масштаб проблеми та скласти індивідуальний план її усунення. Крім ретельного огляду та опитування щодо подій, які передували виникненню грижі, можуть бути рекомендовані:

ультразвукове дослідження;

томографія;

лапароскопічне обстеження черевної порожнини.

Якщо діагноз підтверджено, то з метою підготовки до операції призначають різні види дослідження крові.

Основними симптомами післяопераційної грижі живота є:

Виникнення близько місця рубців від операції припухлості або яскраво вираженого випинання черевної стінки. Больовий синдром у зазначеній ділянці живота. Нудота, діарея, здуття та аналогічні розлади.

Усе це є приводом звернутися по допомогу лікарів, а якщо є підозра на грижу — то негайно записатися на консультацію до фахівців Клініки Біляка.

Чи можна вберегтися від післяопераційної грижі

Під час реабілітаційного періоду треба вдатися до деяких обмежень:

уникати надмірних навантажень;

зменшити фізичну активність;

дотримуватися рекомендованої дієти;

з водних процедур надати перевагу душу;

використовувати бандаж.

Варто пам’ятати, що грижа — небезпечний стан, оскільки у разі защемлення може призвести до перитоніту та некрозу. Щоб позбутися ускладнень та покращити якість життя, варто обирати фахівців, які можуть забезпечити належні умови як для операції, так і для реабілітації.