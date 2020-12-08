«Ми – для міста, а не місто для нас!»

«Я, Кузьменко Сергій Анатолійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України», – звернувся новообраний очільник Олександрії до присутніх у залі й отримав посвідчення міського голови Олександрії.

Олександрійська міська виборча комісія Олександрійського району постановила зареєструвати Сергія Кузьменка олександрійським міським головою. Вибори колишній очільник Кіровоградської ОДА, президент футбольного клубу «Олександрія» виграв 25 жовтня. А присягу склав на першій сесії міськради, що відбулася 4 грудня в міському Будинку культури – олександрійському театрі.

Перше слово

Присутніми на інавгурації були 35 із 38 новообраних депутатів восьмого скликання, голова облдержадміністрації Андрій Назаренко, очільник облради Олександр Чорноіваненко, депутати обласної ради, активісти та журналісти.

«Вкотре хочу подякувати всім своїм виборцям за довіру, моїй сім’ї – за віру й терпіння, друзям і колегам – за підтримку, своїй команді – за роботу, – звернувся до присутніх Сергій Кузьменко. – Це була дуже нелегка перемога, але ми перемогли! Дякую, ви – найкращі! А ще я хочу подякувати тим, хто голосував не за мене. Усім моїм опонентам і конкурентам! Ви не давали нам збавити оберти, тримали в тонусі, додавали азарту, впевнений, що будете це робити й надалі.

А тепер про майбутнє! І про наші плани. Приміщення, в якому ми зараз знаходимось, – це теж один із цих планів. Вірніше, колись це був мій сміливий план, а тепер – наша реальність. Роботи виконані майже повністю, і тут уже абсолютно не соромно, наприклад, зібрати сесію міської ради. Для мене це – символ змін на краще в усьому місті. Початок відродження нашого міста! Але я вірю й хочу, щоб скоро, коли буде повністю завершена реконструкція, це знову був олександрійський театр! Щоб з’явилась професійна трупа зі своїм постійним репертуаром, щоб до нас приїздили на гастролі, щоб олександрійці знову звикали ходити до свого театру!

Парк Шевченка та кінотеатр будуються за кошти інвесторів. Жодної копійки з міського бюджету! Я прийшов вкладати в це місто, а не заробляти на ньому!

Вірю, що в наших місцевих підприємців є потенціал і для того, щоб олександрійці споживали свої місцеві сири й ковбаси, інші крафтові вироби, носили одяг місцевих дизайнерів, пошитий в олександрійських ательє. Це новий світовий тренд – невеликі місцеві виробництва. Наше завдання – створити для цього умови!

Відкрию вам один секрет – уже є реальні домовленості, які дозволять у найближчий час відродити виробництво славного олександрійського пива!

Зрозуміло, що для реалізації всього задуманого потрібні не тільки бажання та можливості, а ще й час!

Тому спеціально для тих, хто розказує, що Кузьменко буде мером максимум пару років і піде в парламент чи ще кудись, скажу: я буду працювати повний термін! Це як мінімум! А взагалі, досвідчені люди мене запевняють, що серйозний мер із серйозною командою – це потенціал на 15, а може, і 20 років!

Нещодавно деякі інтернет-видання оприлюднили дослідження “Львівського медіафоруму” щодо 12-ти українських міст і, зокрема, їхнього культурного та креативного потенціалу, де Олександрія опинилась на останньому місці! За схильністю до підприємництва, розвитком інфраструктури, управлінськими рішеннями… Ми – на останньому місці! Мені стало соромно. Тому я зроблю все, щоб більше ніколи не бачити Олександрію на останніх місцях! Рейтинги треба очолювати! А це останнє місце нехай стане для нас хорошим стимулом! Ми розуміємо, з чого починаємо!

Почнемо з того, що виметемо корупцію з міської ради! Так, вона там є. Усе місто загрузло в якихось темних схемах! Почнемо з того, що з цим закінчимо! Тільки відкриті й чесні, однакові умови для всіх! Я звертаюсь і до тих, хто прийде працювати разом зі мною! Ми – для міста, а не місто для нас!

Я не тішусь ілюзіями. Будуть і спротив, і провокації, і бруд. І вже є! Бо авторам, виконавцям і кінцевим бенефіціарам цих схем є що втрачати. Наше завдання – щоб містяни якнайшвидше відчули, що місто почало жити по-іншому.

А ще треба покінчити з ізольованістю й замкненістю нашого міста в собі, корені яких, мені здається, знаходились у конфліктності міської влади та постійному настрої на якусь боротьбу та конфронтацію. Якась боротьба заради самої боротьби. Без цілей і без результатів. Просто такий стиль життя – пошук ворогів і перманентна війна. Замість цього маємо стати відкритими й дружніми до оточуючих, налаштованими на конструктив! Тоді й атмосфера в місті зміниться! Готовий показати приклад.

Під час передвиборчої кампанії я багато радився з містянами, мені сподобалась ця практика. Обіцяю, що й надалі міська влада буде в тісному контакті з громадою. Тут і зараз для мене головне те, що думають і чого хочуть олександрійці!

Влада буде відкритою та доступною. Щоб люди відчували свою причетність до міського життя, міських справ, до майбутнього свого міста.

Те ж саме обіцяю й журналістам – свою відкритість і доступність!» – зазначив у своєму виступі Сергій Кузьменко.

Команда

На другій сесії, що відбулась наступного дня – 5 грудня, – депутати міськради затвердили секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету.

Секретарем міської ради шляхом таємного голосування обрали Вікторію Косяк. За неї проголосувало 25 із 27 депутатів, які взяли участь у голосуванні. Раніше Вікторія Косяк працювала керуючою справами виконавчого комітету Приютівської громади.

Перший заступник – Юрій Гугленко. До призначення був першим заступником голови Кіровоградської обласної ради.

Заступником із економічного напрямку затвердили місцевого підприємця Юрія Шклярука.

Соціальний напрямок доручили ексзаступниці селищного голови Приютівської ОТГ Ірині Чемерис.

Керуючий справами – колишній голова Петрівської РДА Сергій Завалій.

Також у команді працюватиме молодий архітектор Олег Воробченко, який вивчає передові урбаністичні ідеї, щоб втілювати їх в Олександрії. Саме він – автор проекту парку на Садовій, що переміг у конкурсі ідей «Олександрії – новий рівень!».

«Ми маємо довести нашій молоді, що вона може реалізуватись тут, вдома. Не тікати до Кременчука, до Києва чи десь далеко за кордон, а будувати своє нове життя тут, в своєму місті, – сказав на першій сесії Сергій Кузьменко. – І досить зітхати за непрацюючими шахтами та старими радянськими підприємствами, вони не запрацюють. Досить згадувати, як було колись, бо цього більше не буде! Треба відкривати нові підприємства, починати нові проекти й будувати нове життя! Впевнений, що нам усе обов’язково вдасться. Треба просто вірити й багато працювати!»

Олена Сідорова, фото Ігоря Демчука.