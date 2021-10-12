Виктор Фесечко: «Я словно в сказке побывал…»

О нашем земляке Викторе Фесечко в спортивном мире вновь заговорили после его назначения боковым судьей боксерского мегафайта в Лондоне между Энтони Джошуа и Александром Усиком. Но сейчас самое время напомнить, что Виктор сам был отличным боксером, в послужном списке которого есть пояс чемпиона мира по версии WBF в полусреднем весе (66 кг). Так что в своем любимом виде спорта кропивничанин добился многого.

По возвращении Виктора Фесечко из столицы Великобритании мы встретились с ним в боксерском клубе «Ринг», который друзья-меценаты открыли в «Акустике» для того, чтобы, в первую очередь, наш чемпион мог в достойных условиях передавать свой богатый опыт юным боксерам. Поговорили мы не только о бое Усика с Джошуа, но и об аспектах судейства, а также немножко вернулись в прошлое.

Из досье «УЦ»: Виктор Фесечко родился 24 января 1970 г. в Кировограде. Окончил среднюю школу № 30. Тренерами молодого спорт­смена были Алексей Дмитриевич Холодный, затем – Анатолий Анисимович Яценко. Чемпион Спартакиады Украины. В 1991-м стал чемпионом Украины. В том же году начал тренировать спортсменов. 16 декабря 2001 года в английском Бристоле Виктор Фесечко завоевал пояс чемпиона мира WBF в полусреднем весе (до 66,678 кг), победив по очкам англичанина Дарена Доррингтона. В 2002 году был удостоен звания заслуженный мастер спорта Украины. В 2006 году окончил факультет физического воспитания КГПУ. Был одним из тренеров проекта «Ты чемпион», который выходил на ТРК «Украина» в 2010-м году. Тренер-преподаватель кропивницкой ДЮСШ -1.

Судейскую карьеру начал в 2008-м году. Был одним из трех судей боя Энтони Джошуа – Александр Усик, который состоялся 26 сентября 2021-го. Фамилия судьи была неверно внесена в зачетную карточку боя. Вместо Фесечкo организаторы написали Фесеченко. На карточке Виктора был зафиксирован результат 117:112 в пользу Усика, тогда как его американский и британский коллеги выставили результат 116:112 и 115:113 в пользу украинца.

– Виктор, вспоминали ли вы о своем чемпионском бое, когда работали на поединке Усик – Джошуа?

– Точно нет. Там мысли были совсем другие. Нужно было полностью сконцентрироваться на происходящем в ринге, чтобы абсолютно ничего не отвлекало. Чем меньше обращаешь внимания на потусторонние факторы, тем лучше.

– Сейчас вас уже знают как авторитетного судью. Но ведь тот чемпионский пояс WBF – это тоже веха в истории бокса Украины. Что сейчас вспоминаете и где хранится тот чемпионский пояс?

– Пояс хранится в музее Лиги профессионального бокса Украины в Киеве. Ну а на пути к чемпионскому бою прошел такой же отбор, как и сейчас. Помню, что поединок складывался по моему сценарию, я попадал чаще, и все судьи отдали мне победу.

А вот как прокомментировал по горячим следам тогда, в 2001-м, чемпионский бой Виктора Фесечко с Дареном Доррингтоном президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов: «Дважды Виктор посылал англичанина в нокдаун, но рефери просто вытирал тому перчатки и не открывал счет. Все три судьи единодушно присудили победу нашему боксеру. Он молодец. Я очень за него рад. Ведь он последний из наших боксеров -«могикан», которые начинали боксировать при основании НЛПБУ. За свою карьеру Виктор заслужил этот титул».

Ну а сейчас, вспоминая свои чувства после оглашения вердикта, Виктор Фесечко сказал:

– Радость сложно описать словами. Эмоции от того, что хорошо сделал свою работу в ринге, переполняли. Жаль, что травма помешала продолжить профессиональную карьеру. Но чего-то все же успел достичь.

– А кто вдохновил вас на судейскую карьеру?

– Я благодарен президенту Лиги профессионального бокса Михаилу Михайловичу Завьялову, который сказал, что хватит сидеть дома, и пригласил попробовать свои силы в судействе. Вначале волновался, а потом постепенно освоился и стал получать приглашения на соревнования различного уровня.

– Насколько сложно было переквалифицироваться из спортсмена в судью?

– Все дело в практике. Кому-то это дается проще, кому-то сложнее. У меня в этом плане особых проблем не было. Начинал с простых легких поединков, и постепенно, с приобретенным опытом, повышался мой судейский рейтинг и уровень боев. Я учился у коллег и набирался опыта. У нас, как и в других видах спорта, есть учеба, проводятся семинары, по итогам которых мы сдаем экзамены по правилам и практической работе в ринге или в качестве бокового судьи. Помню, был момент, когда смотрели один поединок под разными ракурсами и принимали разные решения. Сначала отдавали победу одному боксеру, а потом – в том же раунде – другому. Так что, как видите, у нас тоже есть свои нюансы, и человеческий фактор играет немалую роль.

– Вы судите в ринге как рефери, так и в качестве бокового судьи, как в поединке Усик – Джошуа. А что сложнее?

– Здесь все зависит от боя. Бывает, накал борьбы в ринге таков, что рефери необычайно сложно. Ну и не забывайте, что рефери вправе остановить поединок или дать возможность его продолжить. Здесь ты должен оценить состояние боксера после пропущенного удара и подумать, насколько это может сказаться на его здоровье. А представьте, если идет настоящая рубка, где соперники отвечают ударом на удар. Ну и за тем, чтобы не было грязных приемов, опасных движений головой, ударов открытой перчаткой и по запрещенным частям тела, задержек и уклонения от борьбы, за поведением секундантов тоже нужно следить. Так же и сбоку нужно быть предельно сконцентрированным, чтобы ничего не упустить и не прозевать. Свои плюсы и минусы есть в любом судействе.

– А четкой градации между рефери и боковыми судьями не существует?

– Есть арбитры, которые совмещают эту работу. Но есть такие коллеги, которые работают только боковыми судьями.

– А вы оцениваете не только точные попадания?

– Нет. В первую очередь – количество и качество ударов, активность, атакующие и защитные действия. Все суммируешь и выставляешь свою оценку по итогам раунда – 10:9. Если же видишь, что раунд равный, то выставляется 10:10. В случае нокдауна, как правило, минус два – и проигранный раунд. После каждого раунда судейские записки передаются супервайзеру, и тот уже выводит общий итог.

– С судейскими нюансами мы разобрались. Теперь поговорим о пока главной вершине в вашей судейской карьере. Насколько неожиданным было сообщение о том, что вы утверждены судьей мегафайта Джошуа – Усик?

– Это был огромный приятный сюрприз. Когда позвонили и сказали о том, что меня утвердили, то на фоне положительных эмоций и мандраж сразу появился. Подумал: получится – не получится? Все-таки на таком грандиозном уровне еще не работал. Но потом начались организационные вопросы, и волноваться уже приходилось по другому поводу. Ведь нужно еще было все документы оформить и британскую визу получить.

– А благодаря кому стало возможным ваше назначение и кто вам помогал в решении всех организационных вопросов?

– Это была, скажем так, командная работа Лиги профессионального бокса Украины. Безусловно, это заслуга президента НЛПБУ Михаила Завьялова. Большую часть всех вопросов решала наш вице-президент Алина Шатерникова, которой хотел бы выразить отдельную благодарность. Без ее участия, настойчивости и целе­устремленности достичь желаемого было бы невозможно.

– Я слышал, что британскую визу вы получили чуть ли не в последний момент?

– Действительно, с момента подачи документов прошел уже срок, когда должны были дать положительный или отрицательный ответ. Я в это время уже находился в Киеве, что называется, «на чемоданах». И только 23-го сентября мне позвонили и за час до закрытия визового центра сказали, что можно забрать паспорт с визой. И 24-го я улетел в Лондон.

– Сразу окунулись в волнительную атмосферу, предшествующую поединку?

– Из аэропорта сразу поехал на процедуру взвешивания. Был уже потрясен этим шикарным шоу. Потом отправились в отель, где началось настоящее волнение. Ночь была не очень спокойной. А с утра, 25-го сентября, сделал тесты и в 16.00 уже отправился на стадион лондонского «Тоттенхэма», где начался андеркард.

– С коллегами общались и андеркард успели посмотреть?

– Так, перекинулись парой слов, насколько позволял мой английский. Ну и коллега из Польши помог нам найти взаимопонимание. Когда попали в чашу арены, то атмосфера заворожила. Я понял, насколько британцы любят бокс и насколько они соскучились по такому яркому зрелищу. Передать словами это невозможно. Это нужно было видеть. Даже предварительные бои, пару из которых посмотрели вживую, вызывали живую реакцию трибун, которые потихонечку заполнялись. К главному бою вечера стадион был забит под завязку. Вы можете себе представить, что вместимость арены более 60 тысяч и билеты стоимостью от 40 до 2 тысяч фунтов были раскуплены за сутки с начала момента продажи? Мы немножко насладились атмосферой, а потом отправились в специальную судейскую комнату. Здесь по телевизору досматривали андеркард и справлялись с волнением. И где-то за два боя до главного поединка вышли на свои места.

– Как болеют британцы и правда ли, что они сопровождали исполнение украинского гимна свистом?

– Британские болельщики поддерживают своих яростно, но при этом понимают бокс и отдают должное соперникам. Что касается гимна, то я такого негатива не заметил. Там такие эмоции и такая эйфория, что кому-то могло и показаться нечто подобное.

– Кого-то из спортивных селебрити видели?

– Роя Джонса, Дерека Чисору. А из украинцев на бое присутствовали Виталий Кличко, Андрей Ярмоленко и, конечно, Вася Ломаченко – это из тех, кого я видел. А в целом знаменитостей хватало.

– Украинских болельщиков было много?

– Украинские флаги успел разглядеть. Но знаю, что многих не пустили. Хотя по ходу поединка поддержку Александр, думаю, слышал. А ближе к концовке и британские поклонники бокса отдали должное мастерству нашего боксера.

– Когда начинался главный поединок вечера, осознавали ли вы, что, если бы бой оказался более или менее равным, то вас могли при любом исходе сделать крайним? Если бы отдали победу Усику, то, значит, помог своему, а если бы Джошуа, то посыпались бы обвинения уже с другой стороны?

– Слушайте, я же профессионал. И не просто так попал на такой бой. Я сужу исключительно то, что вижу. А проигравший может предъявлять претензии только к самому себе. Хотя говорить у нас могут все что угодно. Но я был к этому готов.

– Теперь уже вопрос как к специалисту и тренеру. За счет чего Усик так уверенно разобрался с более мощным и физически сильным Джошуа?

– За счет скорости и четкого выполнения тактического плана на бой. Еще Саша грамотно выполнял все советы тренеров. И главное, что Усик был прекрасно готов физически и выдержал свой темп на протяжении всего боя. Ведь половина поединка была приблизительно равной, а во второй половине противостояния наш боксер стал забирать раунд за раундом и окончательно склонил чашу весов в свою пользу.

– А что там случилось на последних секундах 12-го раунда, когда, как показалось, гонг прозвучал раньше времени?

– Я слышал два объяснения: что сработал человеческий фактор и арбитр, который давал гонг, просто не выдержал напряжения. А второе – что время на телеэкране просто запустили раньше.

Вот как прокомментировал этот эмоциональный эпизод промоутер нашего боксера Александр Красюк: «Секундомер был включен в момент, когда рефери сказал: “Бокс”. Так как это был 12-й раунд, рефери пригласил парней поприветствовать друг друга. Это нормальная практика. В этот момент был запущен секундомер. От момента гонга до момента включения секундомера прошло пять секунд. Нас тоже волновал этот вопрос. Мы на следующее утро с секундомером все измерили по трансляции – действительно, от гонга до гонга прошло ровно три минуты».

– Какая атмосфера была после боя?

– Понятно, что британцы были ошеломлены и разочарованы. Но Джошуа достойно принял свое поражение, да и зрители, как я уже говорил, отдали должное мастерству украинского чемпиона.

– А что вы ответите тем, кто утверждает, что якобы Джошуа не особо усердствовал и проиграл специально, поскольку реванш позволит ему заработать еще больше?

– Ну это бред! Я еще такого не видел, чтобы в таком мегафайте, у себя дома, когда на кону стояли четыре чемпионских пояса, боксер думал о деньгах. Джошуа здесь и сейчас потерял все титулы. И никто не может дать гарантии, что он их вернет. Я не верю в такую конспирологию и что возможны какие-то там договоренности на таком уровне.

– А что вы думаете относительно исхода реванша, который, скорее всего, состоится в марте 2022 года? И возможно ли его проведение в Киеве?

– В Киеве на стадионе в феврале – начале марта это проблематично. А что до результата второго поединка, то в такой весовой категории, где все может решить один шальной удар, что-то предсказывать сложно. Тут главное, чтобы ничего не помешало проведению боя. Многое будет зависеть от подготовки, от тактики. Тем же, кто говорит, что Усик лучше уже не сможет, отвечу: говорите. А тем, кто считает, что Джошуа выйдет уже не боксировать, а «убивать» Усика, скажу, что пока это никто не смог сделать, хотя многие пытались. Но в том, что нас ожидает еще один классный конкурентный бой, я не сомневаюсь.

– А вы уже немного отошли от пережитого и увиденного?

– Я словно побывал в сказке. И очень рад, что справился со своей задачей и не подвел тех, кто оказал мне такое доверие. Еще раз спасибо всем, кто помогал и кто переживал за меня, ну, может, чуточку меньше, чем за Александра Усика.