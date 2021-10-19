Отопительный сезон: сводки с фронта

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович еженедельно «взбадривает», скажем так, своих подчиненных, все городские службы для быстрейшего решения существующих проблем. Конечно, в эти холодные дни вопрос №1 – отопительный сезон.

«Ситуация тяжелая не только в Кропивницком, а по всей стране. Все от нас зависящее мы сделали, весь пакет документов отправили газовщикам. Каждый день я провожу в переговорах с ними. Вместе с “Кировоградгазом” продолжаем распломбировать котельные, снабжающие теплом медицинские учреждения. Мы вошли в первую десятку городов страны, которым “Нафтогаз” дал зеленый свет на начало отопительного сезона, – это для нас позитивный сигнал.

Но запуск тепла – это не просто снять пломбу и начать подачу газа. Это сложный финансово, многогранный процесс. Как для КП “Теплоэнергетик”, так и для городской власти. За счет перевыполнения доходной части бюджета мы еще 10 миллионов отправили на поддержку теплоснабжающего предприятия. Каждая дополнительная гривня, поступившая в бюджет, должна быть предусмотрена для “Кировоградгаза”.

В первый месяц мы должны четко выполнять обязательства перед “Нафтогазом”. Нет ничего важнее. А уже дальше должна эффективно работать абонентская служба. Мы не можем все бюджетные средства отдавать на энергоносители.

К выходу школьников с каникул в ноябре мы обязаны прогреть школы. Персонально директора школ отвечают. В садиках держать температуру современными электрическими приборами обогрева.

Говорю непопулярные вещи, но рекомендую родителям одевать детей теплее. Воспитателям контролировать, как рекомендации эти исполняются. Предусмотреть больше теплого молока, чая, какао. Это лучше, чем закрыть садики, отправить в локдаун город, не надо спешить в красную зону.

Всем работать без выходных, пока полноценно не войдем в отопительный сезон. Отследить каждый дом насчет утечек, порывов и т.д. работникам ЖЭО и коммунального предприятия.

Снова повторяю – сезон будет сверхсложным. Причина – крайний износ системы, более 80%. Нижайший КПД у теплогенерирующего оборудования, котлов, полный износ магистральных трубопроводов.

Третий год мы работаем с USAID по проекту будущей системы теплоснабжения города. Пока есть только видение. Но нам самим нужно по каждому объекту иметь современный проект модернизации. Их надо делать, чтобы внести уже в бюджет 2022 года, в первую очередь это котельная на Башкирской, Юго-Западная котельная. Проектные работы стоят не сотни тысяч, а миллионы гривен, но это надо делать.

Не забываем и о другом. Усиливаем работу по контролю за соблюдением карантинных норм – полиция, специнспекция, Гос­продпотребслужба.

ЖЭО вместе с управлениями, уже в следующем месяце жду проектов по ремонту тротуаров и велодорожкам, чтобы внести их в будущий бюджет».