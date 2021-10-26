Амбициозные планы президента ФЛАКО

Президентом Федерации легкой атлетики Кировоградской области известный кропивницкий предприниматель Николай Грицай был избран в мае этого года. Впервые за долгое время к руководству ФЛАУ пришел человек, не просто любящий королеву спорта, а знающий о нюансах этого вида спорта не понаслышке.

Из досье «УЦ»: Николай Грицай – мастер спорта СССР, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы на дистанции 400 метров, чемпион Советского Союза среди молодежи и взрослых, семикратный чемпион Украины среди взрослых.

И вот по прошествии определенного времени, оценив ситуацию, новый руководитель федерации легкой атлетики Кировоградщины поделился своими первыми выводами, а также рассказал о ближайших планах, которые позволят ФЛАКО заработать эффективнее.

– Для начала надо было оценить те проблемы, которые существуют в деятельности федерации. К сожалению, у нас очень мало районных центров и вновь созданных центров территориальных громад, где есть работающие отделения нашей федерации. И настоящих тренеров-профессионалов, занимающихся легкой атлетикой, крайне мало. И это было, пожалуй, главное разочарование, когда увидел, что специалистов своего дела, способных преодолевать трудности на пути к победам и работать самоотверженно, не так много, как хотелось бы.

Скажу, что наши тренеры – это настоящие герои, которые в таких нелегких условиях, за фактически минимальную зарплату, продолжают оставаться преданными любимой королеве спорта. В Александровке есть отличная школа, где под руководством заслуженного тренера Украины Вадима Приймака, воспитавшего участницу двух Олимпиад Татьяну Мельник, готовят перспективных легкоатлетов. В Новомиргороде продуктивно работает Александр Дариенко, в Гайвороне – Валерий Кузь – первый тренер участницы Олимпиады в Токио Яны Качур, в Знаменке и Знаменском районе – Игорь Поплавка, в Малой Виске – Александр Шостак, в Александрии – Владимир Гриценко и Елена Птахина, в Долинской есть хорошие специалисты, которые также выставляют своих учеников на областные старты. Ну и, безусловно, основные тренерские силы у нас сосредоточены в Кропивницком, где к опытным Владимиру Политовскому, Геннадию Здитовецкому, Павлу Армашову, Галине Михалюковой, Владимиру и Наталье Абраменко, Александру и Елене Тесленко, Олегу Соколовскому в последнее время присоединились их молодые ученики и последователи Игорь Шостак, Виталий Пархоменко, Татьяна Сазоненко и другие… Может, кого-то из нашей тренерской молодежи не упомянул, но, надеюсь, они еще свое веское слово скажут.

Для нас сейчас главное – вместе с членами исполкома ФЛАКО оценить ситуацию и способствовать тому, чтобы отделения легкой атлетики стали открываться в районных ДЮСШ, где бы работали тренеры и было содействие в популяризации нашего вида спорта. В ближайшее время проведем конференцию ФЛАКО, на которой немного изменим состав исполкома, куда войдут люди, стремящиеся реально менять ситуацию к лучшему и прилагать для этого максимум усилий. Я хочу опираться на тех коллег, которым доверяю сам и которые верят мне. Заслушаем претендентов на пост главного тренера сборной Кировоградской области и утвердим самого достойного. Важно, чтобы этому наставнику полностью доверяли коллеги, а мы бы получили слаженную тренерскую команду, которая работает на хороший результат. И наши победы и достижения нужно пропагандировать активнее. Для этого активизируем работу в социальных сетях, создаем новую страницу федерации в «Фейсбуке» и наладим сотрудничество с ведущими информационными ресурсами Кировоградщины.

И новые региональные отделения федерации будем, по возможности, открывать в районных центрах и территориальных громадах. Еще одна наша задача сейчас – искать и открывать молодые тренерские и спортивные таланты. Поверьте, желание заниматься у детей есть. Вот в том же Знаменском районе ребята для того, чтобы тренироваться у Игоря Поплавки, преодолевают по пять-шесть километров пешком. И мы должны создать условия, чтобы это огромное желание заниматься не пропало у детей и чтобы тренеры окончательно не потеряли веру в необходимость и полезность своего труда.

Мы с коллегами планируем поездить по регионам и познакомиться с директорами спортивных школ. Если будет сложно с эпидемиологической ситуацией, то готовы проводить переговоры онлайн в Скайпе или Зуме. И там, где нет секций легкой атлетики, узнать, что необходимо сделать для того, чтобы такие отделения не просто были открыты, а смогли нормально работать.

Обязательно постараемся привлечь к нашей работе учителей физического воспитания общеобразовательных школ, имеющих специальную профессиональную подготовку и, как никто другой, способных оценивать возможности своих учеников. И соответствующую профессиональную агитацию среди нынешних студентов факультета физвоспитания нашего педуниверситета нам необходимо проводить. Понимаю, что для того, чтобы молодые педагоги поехали в регионы, нужно создавать там условия. К сожалению, мы, как общественная организация, не располагаем такими возможностями и ресурсами. Но можем поднимать вопросы перед властными структурами области и главами территориальных общин, убеждать их и привлекать спонсоров.

Сейчас мы готовим целый комплекс таких вопросов, требующих решений. Это улучшение спортивной инфраструктуры, функционирование спортивных школ, необходимость повышения внимания к физической культуре и спорту и соответствующее финансирование. Конечно, нужно широко использовать существующие возможности и помочь в реконструкции местных стадионов. Особенно в тех местах, где есть секции легкой атлетики.

А вообще, на первых порах для занятий легкой атлетикой не нужно мега-условий. Можно продуктивно использовать спортивные площадки, которые сейчас активно строятся, а еще – заниматься в парковых зонах, спортивных школьных залах и привлекать как можно больше детей.

Сейчас с детьми больше нужно заниматься на открытом воздухе. Вот тренеры мне говорят, что ребята, которые занимаются на улице и дышат свежим воздухом, практически не болеют. Здесь было бы желание. Главное, чтобы и наши дети, и тренеры были здоровы. Да и атлеты высокого класса тоже должны быть осторожными и максимально себя обезопасить, ведь ковид – штука коварная и опасная.

Безусловно, когда спортсмены выходят на достаточно высокий уровень, им нужно и классное тренировочное покрытие, и возможность заниматься круглый год в соответствующих их статусу условиях. В Кропивницком после реконструкции покрытия на стадионе «Звезда», а также ввода в полную эксплуатацию легкоатлетического манежа ОСДЮШОР-2 мы такие условия можем предоставить. Другое дело, что занятия в манеже в нынешних ковидных условиях придется максимально ограничить.

В перспективе можно реализовать мечту многих наставников и создать профильный легкоатлетический центр для наших талантливых спортсменов. Тогда мы получим возможность удерживать юных и опытных атлетов и не переживать, что тем же Олегу Дорощуку или Дмитрию Яковенко, которые являются претендентами на участие в Олимпиаде-2024, где-то предложат лучшие условия. Но для этого одного желания, да и финансов президента областной федерации, мало. Здесь нужны добрая воля всех заинтересованных лиц и привлечение серьезных средств спонсоров и меценатов, которые хотят видеть представителей Кировоградщины постоянными участниками Олимпийских игр. Пока же мы советуемся с руководством облспортуправления, как создать нашим потенциальным олимпийцам лучшие условия. Благо, тренироваться прыгунам в высоту будет где и при этом выезжать на тренировочные сборы в другие регионы уже не будет острой необходимости. А вот вопросы участия в централизованных сборах в составах сборных Украины и состязаниях на высшем уровне, что позволит набраться необходимого соревновательного опыта, нужно будет решать совместными усилиями за счет бюджетных и спонсорских средств. И поиск таких возможностей нами уже ведется.

Что же касается главной спортивной арены области – стадиона «Звезда» имени Станислава Березкина, то наши юноши и девушки имеют возможность там тренироваться практически бесплатно, что уже немаловажно. Рады, что в вопросе скромной арендной платы для потребностей легкой атлетики нам идут навстречу.

Если говорить о возвращении всеукраинских легкоатлетических соревнований на стадион «Звезда», то у нас уже достигнута договоренность с Федерацией легкой атлетики Украины. В следующем году в Кропивницком уже запланировано четыре старта. Мы нашли взаимопонимание с владельцами спортивной арены о реконструкции участка покрытия на прямой старт-финиш и получили заверения, что такие работы будут проведены с привлечением специалистов высокой квалификации. Радует, что основная часть работ уже проведена и остались нюансы по укладке на небольших участках лучшего в мире легкоатлетического покрытия «Мондо». Думаю, что в установленные сроки все будет сделано.

Это позволит в следующем сезоне в Кропивницком снова провести легкоатлетические соревнования на самом высоком организационном уровне. Мы приложим для этого максимум усилий, как и для того, чтобы легкая атлетика Кировоградщины вышла на ведущие позиции среди всех видов спорта в нашей области, а представители ФЛАКО достойно выступали на всеукраинских и международных соревнованиях.