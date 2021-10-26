Андрей Балонь обещает взорвать Кировоградщину

Если кто не помнит, Андрей Богданович Балонь возглавлял Кировоградскую областную государственную администрацию с 8 ноября 2019 года по 27 июня 2020-го. Уволен в связи с обвинением в получении взятки в особо крупных размерах.

Напомним суть дела.

Вечером 25 июня прошлого года СБУ сообщила, что «главу одной из областных госадминистраций и еще одного чиновника этой же ОГА задержали по подозрению в вымогательстве денег от руководителей некоторых контролирующих структур региона». Очень скоро все узнали, что «одна из госадминистраций» – это Кировоградская. И задержаны глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь и начальник патронатной службы Сергей Шевченко.

Уроженец городка на Галичине в 20 тысяч населения Андрей Балонь делал стремительную карьеру. Окончил Национальный университет внутренних дел Украины по специальности «юрист». Работал в органах МВД во Львовской области – был следователем в Самборе и Дрогобыче, а потом и заместителем начальника Франковского райотдела Львовского городского управления МВД Украины. После этого работал в УМВД в Житомирской и Полтавской областях. В 2014 году стал начальником отдела расследования особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами и преступными организациями, следственного управления УМВД Украины в Полтавской области. Одно из последних мест работы Балоня – должность заместителя главы Херсонской областной государственной администрации по гуманитарным вопросам, финансам и взаимодействию с правоохранительными органами. И уже из Херсона он переехал в Кропивницкий, в кресло №1.

Ну и вроде бы, как утверждают недоброжелатели, почти сразу широко развернул торговлю должностями по всей Кировоградщине. Погорел конкретно якобы на взятке за сохранение начальником Госпродпотребслужбы в области своего поста. Размер взятки – 1 миллион 800 тысяч гривен. Фигурировал и вопрос ежемесячного платежа в 110 тысяч гривен за спокойную работу Госпродпотребслужбы. На получении денег был взят помощник Балоня Шевченко. В помещениях, где жил и работал Балонь, в его отсутствие провели обыски и изъяли немало денег.

Вскоре их обоих, Балоня и Шевченко, отпустили под залог, в 10 и 5 миллионов гривен. Балонь даже устроился на работу в фирму, торгующую смазочными материалами.

Ситуацию со взяткой еще в июне 2020-го прокомментировал президент Владимир Зеленский: «Получил несколько дней назад от СБУ информацию относительно того, что в окружении председателя областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона. Закон один для всех.

Поэтому, когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным… Нет “наших – не наших”. Украл – садись».

В июле этого года дело Балоня чуть не закрыли по ходатайству адвокатов, якобы «был нарушен предусмотренный законом последовательный механизм продления срока досудебного расследования». Не вышло. Рассмотрение продолжается в Высшем антикоррупционном суде Украины.

И вот 19 октября Андрей Балонь публикует в Фейсбуке такой открытый текст: «Полтора года назад я поехал в Киев на совещание. Из СМИ я узнал, что, оказывается, меня в этот же день якобы поймали на взятке в Кропивницком, хотя меня там даже не было.

Лишь через несколько месяцев стало известно о заговоре местных князьков с продажными силовиками, которые организовали все это дело, чтобы выбросить меня из своей области. Поскольку им всем я перекрыл коррупционные каналы.

Они одно забыли, что я профессиональный следователь. Полтора года я молча работал и выяснил в деталях, как они все организовали. Теперь я буду восстанавливать свое честное имя, а параллельно – требовать привлечь к ответственности виновных.

Наконец 20 октября начинается судебное слушание моего дела. Дела, за которым я приглашаю наблюдать всех (на сайте “Судова влада України”, адрес https://court.gov.ua/affairs/online, ведутся онлайн-трансляции многих заседаний. – Авт.). Будет много разоблачений и неожиданностей.

Вы увидите, как силовиками фабриковались и уничтожались доказательства, увидите, как политическая целесообразность и пиар временно победили закон, увидите, как местные коррумпированные князьки крутили и продолжают крутить государственными органами. И еще вы увидите, как нужно всем этим обнаглевшим мерзавцам противостоять. По справедливости и по закону».

Пока смотреть было нечего, суд перенесли. Сам Андрей Балонь на просьбу журналиста «УЦ» о комментариях ответил так: «Я займаю позицію не коментувати. Процес публічний, тому можна за ним спостерігати. Дякую».

Аналитики и конспирологи уже выдвинули ряд версий того, что происходит и будет происходить. Главную из них связывают с Олегом Татаровым, замом руководителя Офиса президента Украины. Дело в том, что Татаров и Балонь – одногруппники, учились вместе. И кроме того, вроде бы друзья.

Татарову, который в ОП отвечает за кадровую политику, выдвигалось много обвинений. И служба в МВД при Януковиче, и оправдание действий «Беркута» в 2013-м, и расхищение денег на жилье для Нацгвардии, и взятки. Окончилось все ничем, и в последнее время о Татарове почти не говорят и уволить его из ОП уже не требуют. А на днях заместителем главы Полтавской ОГА назначили Максима Калинина, бывшего зама Балоня на Кировоградщине. А кто кадровой политикой ведает, кто утверждает такого уровня должности? Правильно, Татаров…

Так что запасаемся попкорном и ждем, что начнет рассказывать Балонь. Глядишь, докажет свою невиновность и выйдет сухим из воды (у нас и по более серьезным обвинениям людей не сажают). А может еще и в суд подать с требованием компенсации зарплаты за все время с момента увольнения. И восстановиться в должности с последующей поркой всех причастных. Есть много таких прецедентов…