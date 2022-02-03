№5 (1468)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 3 лютого 2022 року

Але, проте, хоча

Цей підступний «Омікрон»

«Хочу по справедливості»

Рано розслабились…

Олександрія на рівні

«Вовина тисяча», або Поза межею…

Поліомієліт: небезпечний, невиліковний…

Все ще по кишені

Гірко не від російських цукерок…

Світловодську пороблено?

Кінець епохи централізованого опалення

Прийшли до депутата за мільйонами

Затримати «керівника» в’язниці

Побачити ліс за деревами

Тоталітарний мартиролог

«Женщина, которая идёт»

Радянська торгівля: дружба, блат і дефіцит

Краєзнавство без фантазій

На шляху до Пекіну

 

Номер еженедельника «УЦ» от 4 февраля 2022 года

Но, хотя, однако

Этот коварный «Омикрон»

«Хочу по справедливости»

Рано расслабились…

Александрия на уровне

«Вовина тысяча», или Вне зоны…

Все еще по карману

Горько не от российских конфет…

Светловодск сглазили?

Конец эпохи централизованного отопления

Пришли к депутату за миллионами

Задержать «руководителя» тюрьмы

Тоталитарный мартиролог

Женщина, которая идет

Советская торговля: дружба, блат и дефицит

Краеведение без фантазий

По пути в Пекин