Одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування

Нормативна база

Закон України “Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України” від 20 березня 2023 року № 2980- IX.

Хто має право?

Право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю мають особи з числа працівників операторів критичної інфраструктури, їх філій, представництв та / або осіб, постраждалих на об’єктах критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, контузією або внаслідок захворювання, пов’язаних з виконанням посадових (службових, професійних, трудових) обов’язків у період військової агресії Російської Федерації проти України в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися після цієї дати бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

Розмір одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю

Одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю, на яку має право особа, встановлюється у таких розмірах:

1) особам з інвалідністю I групи ‒ 800 тисяч гривень;

2) особам з інвалідністю II групи ‒ 500 тисяч гривень;

3) особам з інвалідністю III групи ‒ 200 тисяч гривень;

4) у разі загибелі (смерті) ‒ 1 мільйон гривень.

У разі загибелі (смерті) вищезазначених осіб за вищевказаних обставин, одноразова грошова допомога за шкоду життю та здоров’ю призначається і виплачується членам їхніх сімей.

До членів сімей загиблих (померлих) осіб, зазначених вище, належать:

– діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

– один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

– батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

– внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

– жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

– особи, які були на утриманні загиблої (померлої) особи, визначені статтею 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Необхідні документи та способи звернення

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, звертаються до територіального органу Пенсійного фонду України із заявою встановленого зразка та подають необхідні документи.

Інна РАТУШНА, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу методології та організації роботи із застосування пенсійного законодавства управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області