ДПС спільно з правоохоронними органами створили міжвідомчу робочу групу для протидії схемам виведення коштів за кордон

ДПС спільно з правоохоронними органами та державними інституціями створили міжвідомчу робочу групу для протидії схемам виведення коштів за кордон. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Вона нагадала, що нещодавно Державна податкова служба оприлюднила інформацію щодо масштабної схеми виведення коштів за кордон через ризикові компанії. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.

«І наше завдання – не лише виявляти такі схеми, а і разом з правоохоронними органами та іншими державними інституціями руйнувати їх та зробити все можливе для притягнення до відповідальності виконавців та організаторів. Саме це питання ми обговорили під час спільної наради за участю керівництва ДПС, БЕБ, Нацбанку, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора. Ухвалили рішення створити спільну міжвідомчу робочу групу», – сказала вона.

Сторони домовилися за кожним випадком обмінятися аналітикою, кожен випадок буде відпрацьовуватися окремо і детально, буде відбуватися співпраця над встановленням повного ланцюга причетних осіб. Кожна компанія, кожна особа буде відпрацьовуватися крок за кроком.

Крім того, члени групи будуть координувати дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній – нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.

Кожен орган працюватиме в межах своєї компетенції.

«Маємо ефективно реагувати на всі виявлені порушення. Для країни в умовах війни це насамперед питання економічної безпеки. Бо кошти мають працювати на нашу оборону, а не виводитися за кордон, як в даному випадку», – додала Леся Карнаух.