Разова грошова виплата до Дня Незалежності України в 2026 році: розміри, категорії отримувачів, способи звернення

Однією з підтримок та вшанування внеску ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих Захисників і Захисниць України, жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, є виплата разової грошової допомоги до Дня Незалежності України.

Розміри виплати

Разова грошова виплата до Дня Незалежності України у 2026 році виплачується в розмірах:

– особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ‒ 3 100 грн;

– особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю: I групи ‒ 3 100 грн; ІI групи ‒ 2 900 грн; III групи ‒ 2 700 грн;

– учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, ‒ 1 000 грн;

– членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю, які не одружилися вдруге, ‒ 650 грн;

– учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога ‒ 450 грн.

Для отримувачів грошової виплати, які НЕ є пенсіонерами і проходять службу

Інформацію про осіб (за категоріями), які мають право на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України і не перебувають на обліку в Пенсійному фонді України , подається Пенсійному фонду України до 1 серпня поточного року уповноваженими структурними підрозділами відповідних міністерств (відомств) за місцем служби. У разі неможливості подання Пенсійному фонду України інформації до 1 серпня поточного року таку інформацію може бути подано до 1 жовтня поточного року.

Для отримувачів грошової виплати, які є пенсіонерами, фінансування грошової допомоги здійснюватиметься на поточні рахунки організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій та грошової допомоги відповідно до Порядку виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку (через поштові відділення зв’язку) або на поточні рахунки отримувачів грошової допомоги в уповноважених банках для виплати разом з пенсією (щомісячним довічним грошовим утриманням) загальною сумою шляхом включення допомоги до відомостей (списків) на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання).

Для отримувачів грошової виплати, які НЕ є одержувачами пенсії / щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах; в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, разова грошова виплата виплачується за їх зверненням або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи до територіальних органів Пенсійного фонду України (сервісних центрів) .

Важливо! Отримувачі грошової допомоги, які набули відповідного статусу до 24 серпня поточного року включно, яким грошову допомогу не виплачено станом на 1 жовтня, мають право звернутися із заявою щодо її виплати до Пенсійного фонду України (його територіального органу / центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем проживання / перебування) та отримати її до 1 листопада поточного року.

Способи звернення: особисто ‒ заява подається до територіального органу Пенсійного фонду України; дистанційно ‒ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або надсилається з використанням засобів поштового зв’язку (за технічної можливості з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису).

До поданої заяви в довільній формі долучається:

документ, що посвідчує особу, та документ (відомості) про місце проживання;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб ‒ платників податків;

посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус, установлений відповідно до Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань”;

номер банківського рахунка (за стандартом IBAN), відкритий на ім’я отримувача грошової допомоги в уповноваженому банку.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області